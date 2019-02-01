Alaska'da Kaybolan Ambulans Uçağı Arama Çalışmaları Durduruldu
1 saat önce
ABD'nin Alaska eyaletinde salı günü kaybolan ambulans uçağı arama çalışmalarının durdurulduğu bildirildi.
ABD
'nin Alaska eyaletinde salı günü kaybolan ambulans uçağı arama çalışmalarının durdurulduğu bildirildi.
Alaska Sahil Güvenlik Biriminden yapılan açıklamada, eyaletin güneyindeki Juneau şehrinden Kupreanof Adası'ndaki Kake kasabasına hasta almak üzere giderken telsiz bağlantısı kesilen, Guardian Flight adlı ambulans uçak şirketine ait King Air 200 model sahil uçağını arama çalışmalarının sonuçsuz kaldığı belirtildi.
Açıklamada, uçakta bulunan pilot Patrick Coyle (63), uçuş hemşiresi Stacie Rae Morse (30) ile hasta bakıcı Margaret Langston'un (43) yaşamını yitirdiğinin düşünüldüğü ifade edildi.
Uçağın bulunabilmesi için geniş bir sahil şeridinde zor şartlarda arama faaliyeti yürütüldüğünü vurgulayan Sahil Güvenlik yetkilisi Yüzbaşı Stephan White, "Böylesi durumlarda aramayı sonlandırmak alınabilecek en zor karalardan biri ama şu aşamada elimizden gelen bir şey yok." dedi.
White, kayıpların cesetlerinin bulunması için çalışmaların süreceğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:10 Kaynak: AA
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