Alaska'da Shishaldin Yanardağı'nda patlama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alaska'da Shishaldin Yanardağı'nda patlama - Son Dakika

Alaska'da Shishaldin Yanardağı'nda patlama

6 saat önce

ABD'nin Alaska eyaletindeki Shishaldin Yanardağı'nda iki güçlü patlama meydana geldi.

Alaska'da Shishaldin Yanardağı'nda patlama, System.String[]

ABD'nin Alaska eyaletindeki Shishaldin Yanardağı'nda iki güçlü patlama meydana geldi.

Alaska Yanardağ Gözlemevi yetkilileri, Alaska'ya bağlı Aleutian Adalarındaki Shishaldin Yanardağı'nda ilki dün yerel saatle 05.00'te olmak üzere iki güçlü patlama meydana geldiğini açıkladı.

Yetkililer, patlamalar sonucunda püsküren küllerin ilk olarak 5 bin 791, daha sonrada 7 bin 620 metre yüksekliğe ulaştığını belirtti.

ABD Ulusal Hava Servisi, küllerin uçuş güzergahında etkili olduğuna dikkati çekerek, pilotları uyardı.

Servis, patlama sonrasında uyarı düzeyini alarm seviyesine yükseltti.

Kül bulutlarının, rüzgarın da etkisiyle kuzeydoğudaki Bering Denizi'ne ulaştığı öğrenildi.

Aleutian volkanik yayındaki en aktif yanardağlardan Shishaldin'de geçen ay meydana gelen patlamada küller 7 bin 620 metre yüksekliğe ulaşmıştı.

Yanardağın püskürttüğü kül, özellikle Kuzey Amerika ve Asya arasında sefer yapan uçakların motorlarına büyük hasar veriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan dünyaya gözdağı: Bize saldıran olursa vururuz
ABD Genelkurmay Başkanlığı: Mektubu yanlışlıkla yolladık, çekilmiyoruz Son dakika: NATO, ABD üslerini bombalayan İran'ı kınadı Arabasına kar topu atan çocuklara 5 el ateş etti

Son Dakika Haberleri
17:02 Kırşehir'de öğrenciler nineleriyle sınıflarında kitap okudu - Son Dakika
17:02 Muş'ta ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene uyarısı - Son Dakika
17:02 Birinci İnönü Zaferi'nin 99. yıl dönümü - Son Dakika
16:58 BEÜ Tıp Fakültesi 'Batı Karadeniz Tıp Dergisi'nin yeni sayısı yayınlandı - Son Dakika
16:57 Yeşilyurt Belediyesi, 'Birimler Arası Voleybol Turnuvası' düzenledi - Son Dakika
16:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Son Dakika
15:42 Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 17:06:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Alaska'da Shishaldin Yanardağı'nda patlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]