Alaska'da yolcu uçağı pistten çıktı: 1 ölü, 10 yaralı
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ABD'nin Alaska eyaletinde yolcu uçağının iniş yaparken pistten çıkması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:05 Kaynak: AA
ABD'nin Alaska eyaletinde yolcu uçağının iniş yaparken pistten çıkması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Uçağı işleten şirket PenAir'den yapılan açıklamaya göre, 3 mürettebat ve 39 yolcusuyla Alaska'ya bağlı Aleutian Adaları'nda bir havaalanına iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı.
Kazada, 1 kişi yaşamını yitirirken, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
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