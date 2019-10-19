Son Dakika Haberleri: Alaska'da yolcu uçağı pistten çıktı: 1 ölü, 10 yaralı
Son Dakika Güncel Alaska'da yolcu uçağı pistten çıktı: 1 ölü, 10 yaralı

Alaska'da yolcu uçağı pistten çıktı: 1 ölü, 10 yaralı

53 dakika önce

ABD'nin Alaska eyaletinde yolcu uçağının iniş yaparken pistten çıkması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Alaska'da yolcu uçağı pistten çıktı: 1 ölü, 10 yaralı, System.String[]

ABD'nin Alaska eyaletinde yolcu uçağının iniş yaparken pistten çıkması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Uçağı işleten şirket PenAir'den yapılan açıklamaya göre, 3 mürettebat ve 39 yolcusuyla Alaska'ya bağlı Aleutian Adaları'nda bir havaalanına iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı.

Kazada, 1 kişi yaşamını yitirirken, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:05 Kaynak: AA
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