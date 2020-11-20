Alaskalılar 65 gün güneş yüzü göremeyecek
20.11.2020 14:29
Doğal Polar geceleri Arktik çemberi kuzeyinde gerçekleşmesi nedeniyle, Alaska'nın en kuzey kasabası Utqiagvit 20 Ocak 2021'ye kadar karanlıkta kalacakABD'nin Alaska eyaletine bağlı eski adıyla Barrow yeni adıyla Utqiagvit kasabasında güneş tam 65 gün süre ile doğmayacak.
Doğal Polar geceleri Arktik çemberi kuzeyinde gerçekleşmesi nedeniyle, Alaska'nın en kuzey kasabası Utqiagvit 20 Ocak 2021'ye kadar karanlıkta kalacak
ABD'nin Alaska eyaletine bağlı eski adıyla Barrow yeni adıyla Utqiagvit kasabasında güneş tam 65 gün süre ile doğmayacak.Utqiagvik kasabasında güneş dün günü son kez battı. 4 bin nüfuslu Utqiagvit, ülkenin en kuzeyinde ki belde olarak polar geceleri kapsamına girerek 24 saat güneşi görmeden karanlıkta kalıyor. Kasaba halkı 65 gün için doğal gelişmeye önlemlerini alarak gelecek yıl 20 Ocak'ta tekrar doğacak güneşi bekleyecek.
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