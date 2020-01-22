Alata'da traktör bakım ve onarım kursu sona erdi - Son Dakika
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Alata'da traktör bakım ve onarım kursu sona erdi

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından kurum çalışanlarına yönelik açtığı 'traktör bakım ve onarım kursu' sona erdi.

Alata'da traktör bakım ve onarım kursu sona erdi, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından kurum çalışanlarına yönelik açtığı 'traktör bakım ve onarım kursu' sona erdi.


Adana Tarımsal Yayım Hizmet İçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü (TAYEM) ile Erdemli Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) Müdürlüğü ile ortaklaşa açılan kursun sona ermesi dolayısıyla enstitü toplantı salonunda belge takdim töreni düzenlendi.


Törende konuşan Enstitü Müdürü Doç. Dr. Davut Keleş, kurum olarak en çok ödemeyi traktör bakım ve onarımına yaptıklarını belirtti.


Bu kurs sayesinde tasarruf sağlayacaklarını ifade eden Keleş, "İşlerin doğru ve dürüst yapılabilmesi için eğitim şart. Kullanılan alet ve ekipmanları kullanırken fazla masraf çıkartmadan ekonomik bir şekilde kullanmak ve onarımlarını da yapmak gerekiyor. Kurum olarak çalışanlarımızı bu yönde eğitime tabi tuttuk. Kursa katılan arkadaşlarımızı kutluyorum" dedi.


TAYEM Müdürü Hatice Bozdoğan da konuşmasında büyük ücretlerle satın alınan yeni nesil traktörlerin bakım onarım ve kullanımı ile traktörlerle birlikte kullanılabilen tarım alet ve makinelerinin bakım, onarım, kullanımı ve ayarlarını içeren bu kurs sonunda kurs bitirme sertifikası verildiğini belirtti.


Bu kursta 148 saat eğitim alan 72 kişiye belge verdiklerini ifade eden Bozdoğan, alınan bu belge ile tarım işletmelerinde, traktör bakım ve onarım atölyeleri ile fabrikalarda kalifiye eleman olarak çalışılabileceğini aynı zamanda isteyenin de iş yeri açabileceğini söyledi.


Erdemli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) Müdürü Ahmet Ateş ise, kullanılan alet ve ekipmanlara dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, 148 saat süreli traktör bakım ve onarım kursunu Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Tarım Teknolojileri Modülü çerçevesinde verdiklerini kaydetti.


Konuşmaların ardından eğitim alan 72 kursiyere belgeleri takdim edildi. - MERSİN

Mersin, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:04 Kaynak: İHA
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