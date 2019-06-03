Son Dakika Haberleri: Alaves, Lucas Perez'i transfer etti
Son Dakika Spor Haber

Alaves, Lucas Perez'i transfer etti

1 saat önce

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Alaves, İngiltere'nin West Ham United takımından İspanyol golcü Lucas Perez'i kadrosuna kattı.

Alaves, Lucas Perez'i transfer etti, System.String[]
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Alaves, İngiltere'nin West Ham United takımından İspanyol golcü Lucas Perez'i kadrosuna kattı.
Alaves Kulübü, 30 yaşındaki Perez ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Ülkesinin Deportivo La Coruna ekibinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Perez, 2016'da İngiltere temsilcisi Arsenal'a transfer oldu. Burada bekleneni veremeyen tecrübeli futbolcu, bir yıl Deportivo La Coruna'da kiralık oynadıktan sonra geçen sezon West Ham United'a imza attı. West Ham United'da 19 maça çıkan Perez, 6 gol attı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:27 Kaynak: AA
Deportivo La Coruna, La Liga, West Ham United, İngiltere, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kraliyet gelini Meghan Markle için "Ahlaksız" diyen Trump, iddiaları yalanladı Trump'ın İngiltere temasları başladı Trump'tan Londra Belediye Başkanı hakkında şoke eden sözler: Tam bir ezik West Ham United, Hasan Ali Kaldırım'ı istiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 23:07:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alaves, Lucas Perez'i transfer etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]