Alavesli 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Alavesli 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi - Son Dakika Spor

Alavesli 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

26 dakika önce

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Alaves'in hem futbol hem de basketbol şubesindeki sporcu, antrenör ve personele koronavirüs testi yapıldı.

Alavesli 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi, System.String[]

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Alaves'in hem futbol hem de basketbol şubesindeki sporcu, antrenör ve personele koronavirüs testi yapıldı.


A takımdan 3 futbolcu ile birlikte 7 antrenör ve 5 kulüp çalışanının Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Şu ana kadar vakaların hiçbirinde hastalık belirtilerinin görülmediği de ifade edildi.

basketbol, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:42 

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