Alay Komutanı Dedebağ'dan AFAD'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Alay Komutanı Dedebağ'dan AFAD'a ziyaret - Son Dakika

Alay Komutanı Dedebağ'dan AFAD'a ziyaret

6 saat önce

Bilecik 9. Jandarma Alay Komutanı J. Kd. Alb. Ümüt Dedebağ, AFAD Bilecik İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Alay Komutanı Dedebağ'dan AFAD'a ziyaret, System.String[]

Bilecik 9. Jandarma Alay Komutanı J. Kd. Alb. Ümüt Dedebağ, AFAD Bilecik İl Müdürlüğünü ziyaret etti.


Ziyarette, J. Kd. Alb. Ümüt Dedebağ ile Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Hayri Demirel afet ve acil durumlarla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. İl Müdürü Demirel, yapmış oldukları ziyaretten dolayı 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Dedebağı'na teşekkür etti. - BİLECİK

Jandarma, Bilecik, AFAD, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:56 Kaynak: İHA
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