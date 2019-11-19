Son Dakika Haberleri: Alaybey seçimleri iptal edildi
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Alaybey seçimleri iptal edildi

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir'de mahalle delege seçimleri sürerken, sandık güvenliği sağlanmadığı için iptal edilmesi için başvuruda bulunulan Karşıyaka ilçesi Alaybey Mahallesi delege seçimleri il yönetimi tarafından iptal edildi.

Alaybey seçimleri iptal edildi, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir'de mahalle delege seçimleri sürerken, sandık güvenliği sağlanmadığı için iptal edilmesi için başvuruda bulunulan Karşıyaka ilçesi Alaybey Mahallesi delege seçimleri il yönetimi tarafından iptal edildi.


CHP İzmir'de mahalle delege seçimleri 8 Kasım'dan bu yana sürüyor. Karşıyaka'nın Alaybey Mahallesinde beyaz ve mavi listelerinin yarıştığı seçimde gerginlik yaşanmıştı. Alaybey'deki seçimi 125 oyla Adnan Alabay'ın desteklediği beyaz liste kazanırken, Sedredil Coşkuner'in desteklediği mavi liste 99 oyda kalmıştı. Sandık güvenliği sağlanmadığı için CHP İl Başkanı'na iptal edilmesi için başvurulan Alaybey'deki delege seçimlerinin il yönetimi tarafından iptal edildiği öğrenildi. - İZMİR

Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:16 Kaynak: İHA
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