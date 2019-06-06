Son Dakika Haberleri: Alba Berlin finale çok yakın
Son Dakika Güncel Haber

Alba Berlin finale çok yakın

1 saat önce

Pazar günü Oldenburg'da serinin üçüncü maçı oynanacak.

Alba Berlin finale çok yakın, System.String[]
Pazar günü Oldenburg'da serinin üçüncü maçı oynanacak. Berlin Mercedes Benz Arena'da 9 bin 263 biletli seyircinin önünde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı da 32-29 Alba Berlin'in üstünlüğüyle sona erdi.

Her iki takım da kötü bir yüzde ile oynarken maçtan sonra değerlendirmelerde bulunan Alba Berlin Kaptanı Giffey de bu duruma dikkat çekti. Giffey "Bizim normal bir maçımız olmadı. Atışlarda kötüydük. Ancak defansta iyi olunca maçı kazandık" dedi.

Maçta en etkili oyuncu 11 sayı ve 12 hava topu kazanan Nnoko oldu. 13 sayı bulan Diedraitis en skorer oyuncu olarak öne çıktı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:48 
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Kocaeli'de yanan tekstil fabrikasından acı haber geldi: 5 ölü Erdoğan, Kral Selman'la telefonda görüştü Ordu Valiliğinden "Ekrem İmamoğlu VIP salonuna alınmadı" iddiasına yanıt Shakira, 14,5 milyon avro vergi kaçırdığı gerekçesiyle hakim karşısına çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 15:16:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alba Berlin finale çok yakın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]