ALBA Berlin, Marcus Eriksson ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
48 dakika önce
Alman basketbolcu takımı ALBA Berlin, geçen sezon Gran Canaria'da oynayan İsveçli basketbolcu Marcus Eriksson ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:37 Kaynak: İHA
Alman basketbolcu takımı ALBA Berlin
, geçen sezon Gran Canaria
'da oynayan İsveçli basketbolcu Marcus Eriksson ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Bu sezon THY Euroleague'de mücadele edecek olan Alman ekibi ALBA Berlin, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Alman temsilcisi bu kapsamda geçtiğimiz sezon Herbalife Gran Canaria
'da forma giyen İsveçli basketbolcu Marcus Eriksson ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Eriksson ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
26 yaşındaki basketbolcu Gran Canaria ile geçtiğimiz sezon Euroleague'de 10.4 sayı, 1.3 ribaund ve 0.9 asist ortalamalarıyla mücadele etti. - İSTANBUL
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