Son Dakika Haberleri: Alban Lafont İlk Kez FC Nantes İle Katıldı
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Alban Lafont İlk Kez FC Nantes İle Katıldı

1 saat önce

Alban Lafont, yeni FC Nantes takım arkadaşlarına ilk kez antrenman için katıldı. İlk gününü FC Nantes ile izleyin, sabah Divonne-les-Bains'de koşu yapın ve Nyon'daki Spor Merkezi Colovray'deki ilk antrenmanını izleyin.

Alban Lafont, yeni FC Nantes takım arkadaşlarına ilk kez antrenman için katıldı. İlk gününü FC Nantes ile izleyin, sabah Divonne-les-Bains'de koşu yapın ve Nyon'daki Spor Merkezi Colovray'deki ilk antrenmanını izleyin.
Alban Lafont İlk Kez FC Nantes İle Katıldı
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:05 
Spor
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