Alban Lafont İlk Kez FC Nantes İle Katıldı
1 saat önce
Alban Lafont, yeni FC Nantes takım arkadaşlarına ilk kez antrenman için katıldı. İlk gününü FC Nantes ile izleyin, sabah Divonne-les-Bains'de koşu yapın ve Nyon'daki Spor Merkezi Colovray'deki ilk antrenmanını izleyin.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:05
Alban Lafont, yeni FC Nantes
takım arkadaşlarına ilk kez antrenman için katıldı. İlk gününü FC Nantes ile izleyin, sabah Divonne-les-Bains'de koşu yapın ve Nyon'daki Spor Merkezi Colovray'deki ilk antrenmanını izleyin.
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