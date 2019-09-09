Son Dakika Haberleri: "Albanian Effort 19" Askeri Tatbikatı başladı
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"Albanian Effort 19" Askeri Tatbikatı başladı

26 dakika önce

Arnavutluk ev sahipliğinde "Albanian Effort 19" adlı askeri tatbikat başladı.

Arnavutluk ev sahipliğinde "Albanian Effort 19" adlı askeri tatbikat başladı.

Arnavutluk Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, askeri tatbikata Arnavutluk ve Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Kuzey Makedonya, ABD, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, Hırvatistan, Karadağ, Polonya ve Bulgaristan'ın silahlı kuvvetlerinin unsurlarının katıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Arnavutluk'un söz konusu tatbikatı müttefik ve ortaklarıyla yapmaktan duyduğu memnuniyet vurgulandı.

Kriz müdahale yeteneklerini test etmek ve müttefikler arasında ortak operasyonlardaki birlikte çalışabilirliği artırmayı amaçladığı ifade edilen tatbikat, Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın Biza bölgesinde bir hafta devam edecek.

Bulgaristan, Arnavutluk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:42 Kaynak: AA
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