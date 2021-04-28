Albaraka API Platformu geliştirici deneyimi anlamında "yılın en iyisi" seçildi - Son Dakika

Albaraka API Platformu geliştirici deneyimi anlamında "yılın en iyisi" seçildi

28.04.2021 11:23
Albaraka API Platformu geliştirici deneyimi anlamında

FinTech girişim kurucusu Insha Ventures çatısı altındaki ApiConnect ile birlikte bugün toplam 63 bankacılık API servisi sunan Albaraka API Platformu geliştirici deneyimi anlamında "yılın en iyisi" oldu.

FinTech girişim kurucusu Insha Ventures çatısı altındaki ApiConnect ile birlikte bugün toplam 63 bankacılık API servisi sunan Albaraka API Platformu geliştirici deneyimi anlamında "yılın en iyisi" oldu.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk Katılım Bankası, 2 yıl önce hayata geçirdiği Albaraka API Platformu çatısı altında geliştirdiği API'ler ile Türkiye'de açık bankacılık alanında sektörde ses getiriyor. İştiraki olan FinTech girişim kurucusu Insha Ventures'ın bünyesindeki ApiConnect ile birlikte toplam 63 bankacılık API servisi sunan Albaraka API Platformu, 2019 yılı başından bu yana kamu ve özel bankaların API'lerini periyodik olarak takip edip deneyimleyen BirAPI Open Banking Solutions tarafından son paylaşılan değerlemeye göre geliştirici deneyimi anlamında "Yılın API Platformu" oldu.

BirAPI Open Banking Solutions, düzenli olarak paylaştığı BirAPI Open Banking Turkey Monitor infografiği için erişilebilirlik, işlevsellik, çeşitlilik, dokümantasyon yeterliliği, fiyatlama politikası gibi göstergeleri içeren zengin bir veri seti kullanıyor. Tüm bu değerlendirmeler sonrası oluşan skorlar ile finans kurumları ilgili matriste konumlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku, "Albaraka API Platformu ile 2019 yılından bu yana kurumsal firmaların yanı sıra finansal teknoloji girişimlerine ve startup'lara hizmet veriyoruz. Henüz 2 yıllık bir geçmişe sahip platformumuzun başarısını "Yılın API Platformu" seçilerek taçlandırmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Türkiye'de açık bankacılık alanında öncü olma vizyonumuzla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Avrupa'da başlayan açık bankacılık yolculuğumuzda edindiğimiz tecrübemizi paylaşmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Insha Ventures Genel Müdürü Yakup Sezer ise açık bankacılığın getirdiği değişikliklerin finansal hizmetler sektörü için çok umut verici fırsatlar sunduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Müşterilerin finansal ihtiyaçlarını tek bir kanal yerine pek çok farklı noktadan çözmesine olanak tanıyan ve böylece merkeziyetçiliği kaldıran açık bankacılık, müşterilere daha özgür ve daha yüksek bir deneyimin yanında çeşitlilik de sunuyor. Bu kapsamda bizler de çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Albaraka API Platformu'nda hesaplar, ödemeler, para transferi, kredi/finansman, kredi kartı, bilgi servisleri, yatırım ürünleri ve analik servisler olmak üzere toplam 8 başlıkta 63 bankacılık API'si bulunuyor. ApiConnect'in geliştirdiği e-para ve sigorta API'lerini de eklediğimizde bu sayı çok kısa süre içinde 100 rakamını geçecek. Önceliğimiz rakamlardan ziyade esnek çözümler geliştirebilmek ve müşterilerimizin açık bankacılık ihtiyaçlarını giderebilmek.

Albaraka API'leriyle bugüne kadar Param, Ozan, ininal ve Sipay ile çok sayıda elektronik para ve ödeme kuruluşu entegrasyonunu başarıyla gerçekleştirdik. Sadece lisanslı finansal kuruluşlar değil yenilikçi çözümler üreten çok sayıda fintech de apilerimizi kullanıyor. Hedefimiz yakın zamanda epara, sigorta, yatırım ürünleri gibi ihtiyaç duyulan API'lerini de ekleyerek Albaraka Api Platformu'nu ApiConnect çatısı altında yepyeni bir FinTech oluşumuna dönüştürmek ve uçtan uca lisans, teknoloji ve büyüme danışmanlığı vermek."

BirAPI Open Banking Solutions'ın Kurucusu Gökhan Can da "Tüm sektörlerde olduğu gibi finans dünyasında da kuralların baştan yazıldığı yepyeni bir döneme girdik. Bu yeni dönemde dijital fırsatlara doğru atılacak ilk adım, iyi deneyim sunan, zengin bir API portalı vasıtasıyla kapıları inovasyona sonuna kadar açmak olmalıdır. Aksi bir durum her şeyi kendi başınıza yapabileceğinizi ifade etmenin başka bir yoludur." değerlendirmesinde bulundu.

Katılım Bankası, Albaraka Türk, Albaraka, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Albaraka API Platformu geliştirici deneyimi anlamında 'yılın en iyisi' seçildi - Son Dakika Ekonomi


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