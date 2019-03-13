Albaraka Bankacılık Grubu'nun Faaliyet Gelirleri 447 Milyon Dolar!

Dünyanın önde gelen İslami bankacılık grubu Albaraka Bankacılık Grubu (ABG), 2018 yılında önceki yıla kıyasla faaliyet gelirlerini yüzde 4 artırarak 447 milyon dolara yükseltirken, net gelirlerini de yüzde 5 oranında artırarak 217 milyon dolara çıkardı.

Albaraka Bankacılık Grubu Başkanı Şeyh Saleh Abdullah Kamel, "2018 yılında Grubumuzun, Türkiye dahil 17 ülkeye yayılmış olan bankacılık birimlerinin elde etmiş olduğu sonuçların, istikrarsız bir bölgesel ve uluslararası jeopolitik ortamın yanı sıra, birçok bankacılık birimimizin maruz kalmış olduğu finansal koşullar da dikkate alındığında oldukça başarılı olduğuna inanıyorum. Birimlerimiz bu sonuçları, varlıklarının kalitesini ve likiditesinin sağlamlığını korurken bir yandan da tüm ana faaliyetlerin finansal getirilerini de iyileştirerek elde etti" değerlendirmesinde bulundu.

Albaraka Bankacılık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanı Adnan Yousif ise, uluslararası ve bölgesel gelişmelerin 2018'de ciddi zorluklar teşkil etmeye devam ettiğini belirterek "Bu gelişmeler bize ekonomik dalgalanmalar, bölgesel güvenlik gerilimleri, birimlerimizden bazılarının ülkelerinin yerel para birimlerinin grubun konsolide raporlarının para birimi olan ABD Doları karşısında değer kaybetmesi de dahil olmak üzere birçok ciddi zorluk getirdi. Tüm bu gelişmelere rağmen sadece iyi getiri oranımızı ve operasyonel pozisyonumuzu korumakla kalmadık, aynı zamanda ABG tarafından geliştirilen ve tüm birimler tarafından uygulanan sağlam politika ve stratejiler bağlamında ihtiyatlı önlemlerimizi de arttırdık.Bankacılık birimlerinin çoğunluğunun grubun olumlu sonuçlarına katkıda bulunduğunu görmek bizi çok mutlu etti" dedi.

17 Ülkede 698'i aşkın şube ile hizmet veriyor

Albaraka Bankacılık Grubu B.S.C (ABG) Bahreyn Merkez Bankası tarafından İslami bir toptancı banka olarak benzersiz hizmetlerini toplam nüfusu bir milyara ulaşan ülkelerde hizmet sunan lider bir uluslararası İslami bankacılık grubudur. Grubun 17 ülkede iştirak bankacılık birimleri ve temsil ofisleri biçiminde geniş bir coğrafi varlığı mevcuttur. Bu birimler hizmetlerini 698'i aşkın şube yoluyla vermektedir. Al Baraka Bankacılık Grubu, Irak'taki bir şubesi ve Endonezya ve Libya'daki iki temsilcilik ofisinin yanı sıra Ürdün, Mısır Tunus, Bahreyn, Sudan, Türkiye, Güney Afrika, Cezayir, Pakistan, Lübnan, Suudi Arabistan, Suriye, Fas ve Almanya'da da faaliyet göstermektedir.