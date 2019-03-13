Son Dakika Haberleri: Albaraka Bankacılık Grubu'nun Faaliyet Gelirleri 447 Milyon Dolar!

Albaraka Bankacılık Grubu'nun Faaliyet Gelirleri 447 Milyon Dolar!

1 saat önce

2018 yılında Albaraka Bankacılık Grubu'nun faaliyet gelirleri 447 milyon dolara, net geliri 217 milyon dolara yükselirken, toplam varlıkları da yaklaşık 24 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Albaraka Bankacılık Grubu'nun Faaliyet Gelirleri 447 Milyon Dolar!, System.String[]

Dünyanın önde gelen İslami bankacılık grubu Albaraka Bankacılık Grubu (ABG), 2018 yılında önceki yıla kıyasla faaliyet gelirlerini yüzde 4 artırarak 447 milyon dolara yükseltirken, net gelirlerini de yüzde 5 oranında artırarak 217 milyon dolara çıkardı.

Albaraka Bankacılık Grubu Başkanı Şeyh Saleh Abdullah Kamel, "2018 yılında Grubumuzun, Türkiye dahil 17 ülkeye yayılmış olan bankacılık birimlerinin elde etmiş olduğu sonuçların, istikrarsız bir bölgesel ve uluslararası jeopolitik ortamın yanı sıra, birçok bankacılık birimimizin maruz kalmış olduğu finansal koşullar da dikkate alındığında oldukça başarılı olduğuna inanıyorum. Birimlerimiz bu sonuçları, varlıklarının kalitesini ve likiditesinin sağlamlığını korurken bir yandan da tüm ana faaliyetlerin finansal getirilerini de iyileştirerek elde etti" değerlendirmesinde bulundu.

Albaraka Bankacılık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanı Adnan Yousif ise, uluslararası ve bölgesel gelişmelerin 2018'de ciddi zorluklar teşkil etmeye devam ettiğini belirterek "Bu gelişmeler bize ekonomik dalgalanmalar, bölgesel güvenlik gerilimleri, birimlerimizden bazılarının ülkelerinin yerel para birimlerinin grubun konsolide raporlarının para birimi olan ABD Doları karşısında değer kaybetmesi de dahil olmak üzere birçok ciddi zorluk getirdi. Tüm bu gelişmelere rağmen sadece iyi getiri oranımızı ve operasyonel pozisyonumuzu korumakla kalmadık, aynı zamanda ABG tarafından geliştirilen ve tüm birimler tarafından uygulanan sağlam politika ve stratejiler bağlamında ihtiyatlı önlemlerimizi de arttırdık.Bankacılık birimlerinin çoğunluğunun grubun olumlu sonuçlarına katkıda bulunduğunu görmek bizi çok mutlu etti" dedi.

17 Ülkede 698'i aşkın şube ile hizmet veriyor

Albaraka Bankacılık Grubu B.S.C (ABG) Bahreyn Merkez Bankası tarafından İslami bir toptancı banka olarak benzersiz hizmetlerini toplam nüfusu bir milyara ulaşan ülkelerde hizmet sunan lider bir uluslararası İslami bankacılık grubudur. Grubun 17 ülkede iştirak bankacılık birimleri ve temsil ofisleri biçiminde geniş bir coğrafi varlığı mevcuttur. Bu birimler hizmetlerini 698'i aşkın şube yoluyla vermektedir. Al Baraka Bankacılık Grubu, Irak'taki bir şubesi ve Endonezya ve Libya'daki iki temsilcilik ofisinin yanı sıra Ürdün, Mısır Tunus, Bahreyn, Sudan, Türkiye, Güney Afrika, Cezayir, Pakistan, Lübnan, Suudi Arabistan, Suriye, Fas ve Almanya'da da faaliyet göstermektedir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:37 Kaynak: Bültenler

Bahreyn, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Albaraka, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2018 Yılında Türkiye'den Avrupa'ya 14 Bin Ton Defne İhraç Edildi Rüştü Reçber: Şenol Güneş'in Milli Takıma Gelmesi Doğru Hamle

Abdullah Gül'e Yakın İsim, Yeni Parti İddialarını Güçlendirdi Çalışma İzni Olmadan Yabancı Çalıştıran İşverene 8 Bin 821 Lira Para Cezası Kesilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 17:41:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Albaraka Bankacılık Grubu'nun Faaliyet Gelirleri 447 Milyon Dolar!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]