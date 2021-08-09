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Albaraka Garaj'da 5'inci dönem ön hızlandırma programı başladı - Son Dakika

Albaraka Garaj'da 5'inci dönem ön hızlandırma programı başladı

09.08.2021 13:28
Albaraka Garaj'da 5'inci dönem ön hızlandırma programı başladı, System.String[]

Albaraka Türk'ün, girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak ve yenilikçi ürün ve hizmet sahibi girişimleri desteklemek için kurduğu Albaraka Garaj'da 5'inci dönem başvuruları sona erdi.

Albaraka Türk'ün, girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak ve yenilikçi ürün ve hizmet sahibi girişimleri desteklemek için kurduğu Albaraka Garaj'da 5'inci dönem başvuruları sona erdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yüzlerce başvuru arasından seçilen 18 girişim, 26 Temmuz'da başlayan ön hızlandırma programında, mentorluk seansları, eğitimler ve iş geliştirme çalışmalarına tam gaz başlandı.

Seçilen 18 girişim; Kidolog, Hamurlabs, Worksite Vision, Wastespresso, Champs, Sensemore, Modimu, Koytola, Foster Insight, Ovinot, Remotify, Mercens, PediApp, SorGuru, LeadPort, AbilityPool, Involwe, Wonderkids olurken, girişimciler ön hızlandırmada geçirilecek 2 ayın ardından gerçekleşecek üst yönetim sunumuna hazırlanacak ve burada yapılacak elemenin ardından 6 ay sürecek hızlandırma programına başlayabilecekler.

Girişimcilere önemli fırsatlar

Albaraka Garaj ile hem startupları destekleyen hem de kendi kurum kültürüne ve dijitalleşme yolculuğunda önemli katkılar sağlayan Albaraka Türk, 2017'den bu yana Albaraka Garaj'da 85 girişimi ağırladı. Ürünü ve ekibi hazır olan ve Albaraka'nın belirlediği alanlarla uyumluluk gösteren girişimlerin seçildiği Garaj'da; hızlandırma programıyla birlikte 50 bin liraya kadar hibe yardımı, ikisi İstanbul'da biri Berlin'de olmak üzere üç ortak çalışma alanından yararlanma imkanı, eğitim, mentorluk hizmetinin yanı sıra Albaraka ile Proof of Concept (POC) çalışma fırsatı, Albaraka'nın farklı birimleri ile iş geliştirme faaliyetleri, Albaraka API'lerine ücretsiz erişim gibi büyük avantajlar sağlanıyor.

Tüm bu avantajların yanı sıra Albaraka'nın stratejik iş ortakları tarafından Albaraka Garaj girişimlerine özel olarak sağlanan tamamen ücretsiz ya da indirimli bulut, sanal ofis, CRM platformu gibi destekler ile birlikte Albaraka APY Ventures ile yatırım görüşmesi yapma imkanı buluyorlar.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku bugüne kadar Albaraka Garaj ile 85 girişimi desteklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemiye rağmen hız kesmeden girişimcileri desteklemeye ve ekosistemimizi genişletmeye devam ediyoruz. Her sene daha çok girişimciyi destekleme sözümüzü tutarak, daha yeni ve çözüm odaklı bir program ile ilerliyoruz. 5'inci Dönemin ön hızlandırma programında 18 girişime ev sahipliği yapacağız. Bu yıl çok farklı alanlardan birçok girişime Albaraka Garaj'da yer verdik. İnanıyorum ki seçilen bu girişimler, Garaj'ın tüm imkanlarından yararlanarak hem startuplarını geliştirecek hem de ekosistemimize ciddi katkılar sağlayacak. Biz de Albaraka olarak girişimcilik ekosistemini geliştirmek için daima en iyisini yapmaya devam edeceğiz."

Albaraka Türk, Girişimcilik, Albaraka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Albaraka Garaj'da 5'inci dönem ön hızlandırma programı başladı - Son Dakika Ekonomi


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