Albaraka Garaj, girişimcilere kapılarını 5'inci dönem için açıyor - Son Dakika

Albaraka Garaj, girişimcilere kapılarını 5'inci dönem için açıyor

07.05.2021 10:13
Albaraka Garaj, girişimcilere kapılarını 5'inci dönem için açıyor, System.String[]

Albaraka Türk'ün, girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak ve yenilikçi ürün ve hizmet sahibi girişimleri desteklemek için kurduğu Albaraka Garaj'da 5'inci dönem başvuruları başladı.

Albaraka Türk'ün, girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak ve yenilikçi ürün ve hizmet sahibi girişimleri desteklemek için kurduğu Albaraka Garaj'da 5'inci dönem başvuruları başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yeni dönemde desteğe ihtiyacı olan ve girişimlerine değer katmayı hedefleyen tüm girişimciler, 30 Mayıs'a kadar www.albarakagaraj.com web sitesi üzerinden online başvuruda bulunabilecek.

Albaraka Garaj ile hem startup'ları destekleyen hem de kendi kurum kültürüne ve dijitalleşme yolculuğunda önemli katkılar sağlayan Albaraka Türk, 2017'den bu yana Albaraka Garaj'da 85 girişimi ağırladı. Ürünü ve ekibi hazır olan ve Albaraka'nın belirlediği alanlarla uyumluluk gösteren girişimlerin seçileceği Garaj'da, 50 bin TL'ye kadar hibe yardımı, ikisi İstanbul'da biri Berlin'de olmak üzere üç ortak çalışma alanından yararlanma imkanı, eğitim, mentorluk hizmetinin yanı sıra Albaraka ile POC çalışma fırsatı, Albaraka'nın farklı birimleri ile iş geliştirme faaliyetleri, Albaraka API'lerine ücretsiz erişim gibi büyük avantajlar sağlanıyor. Tüm bu avantajların yanı sıra Albaraka'nın stratejik iş ortakları tarafından Albaraka Garaj girişimlerine özel olarak sağlanan tamamen ücretsiz ya da indirimli bulut, sanal ofis, CRM platformu gibi destekler ile birlikte Albaraka APY Ventures tarafından yatırım alma fırsatı bulunuyor.

"Ortak paydada buluşacağımız tüm girişimcileri bekliyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, bugüne kadar Albaraka Garaj ile 85 girişimi desteklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl beşinci sezonuna başladığımız Albaraka Garaj için oldukça heyecanlıyız. Geçen yıl pandemi ile birlikte dördüncü sezonu tamamen online olarak gerçekleştirdik ve bu konuda hayli tecrübe kazandık. Bu yıl yine online ortamda bize katılarak girişimlerine değer katmak isteyen tüm girişimcilerin başvurularını bekliyoruz. Biz Albaraka Türk olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da desteğe ihtiyacı olan ve ortak paydada buluşabileceğimiz tüm girişimcilerin yanında olmaya devam edeceğiz. 30 Mayıs tarihine kadar başvurularını alacağımız beşinci sezon tüm girişimcilerimiz için şimdiden hayırlı olsun."

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Albaraka Garaj, girişimcilere kapılarını 5'inci dönem için açıyor - Son Dakika Ekonomi


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