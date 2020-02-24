Albaraka Hat Koleksiyonu Sergisi Köln’de - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Albaraka Hat Koleksiyonu Sergisi Köln’de - Son Dakika Ekonomi

Albaraka Hat Koleksiyonu Sergisi Köln’de

32 dakika önce

Albaraka Türk, kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Albaraka Hat Koleksiyonu Sergisi'ni Almanya'nın Köln şehrinde sanatseverlerle buluşturdu.

Albaraka Hat Koleksiyonu Sergisi Köln’de, System.String[]

Albaraka Türk, kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Albaraka Hat Koleksiyonu Sergisi'ni Almanya'nın Köln şehrinde sanatseverlerle buluşturdu. Köln Yunus Emre Enstitüsü'ndeki sergi, 28 Şubat tarihine kadar ziyarete açık olacak.

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Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:05 
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