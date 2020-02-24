Albaraka Hat Koleksiyonu Sergisi Köln’de
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Albaraka Türk, kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Albaraka Hat Koleksiyonu Sergisi'ni Almanya'nın Köln şehrinde sanatseverlerle buluşturdu.
Albaraka Türk, kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Albaraka Hat Koleksiyonu Sergisi'ni Almanya'nın Köln şehrinde sanatseverlerle buluşturdu. Köln Yunus Emre Enstitüsü'ndeki sergi, 28 Şubat tarihine kadar ziyarete açık olacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:05
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