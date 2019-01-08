Albaraka Türk, 2018'i 11 Ödülle Kapattı

Farklı kategorilerde 11 ödülle geçen yılı tamamlayan Albaraka Türk, dünyanın en iyi katılım bankası olma vizyonu doğrultusunda yenilikçi uygulama ve projeleri 2019'da da hayata geçirmeye devam etmeyi planlıyor.

Farklı kategorilerde 11 ödülle geçen yılı tamamlayan Albaraka Türk, dünyanın en iyi katılım bankası olma vizyonu doğrultusunda yenilikçi uygulama ve projeleri 2019'da da hayata geçirmeye devam etmeyi planlıyor.





Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk katılım bankası olan ve faaliyetlerine dünyanın en iyi katılım bankası olma vizyonu doğrultusunda devam eden banka, ulusal ve uluslararası saygın kurum ve kuruluşların ödül organizasyonlarından 11 ödülle 2018 yılını tamamladı.



Gerek finans gerekse yenilikçi dijital projeleriyle farklı kategorilerde ödüle layık görülen Albaraka Türk, geçen yıl hemen hemen her aya bir ödül düşecek şekilde sektördeki liderliğini sürdürdü.





Geçen yıl Türkiye'de gerçekleştirdiği "İlk Tier 1 Sukuk İşlemi", "Albaraka Garaj", Almanya'da hayata geçirdiği "INSHA", "Biyometrik İmza", "Robotik Süreç Otomasyonu" gibi yenilikçi uygulama ve dijital projeleri ile ödüller kazanan Albaraka Türk, Türkiye katılım bankacılığında dijital dönüşümünde öne çıkıyor.





Dünyanın saygın kurumlarından 11 ödül





Türkiye'de gerçekleştirdiği "İlk Tier 1 Sukuk İşlemi" ile Finans Dünyası dergisi tarafından "Türkiye'nin En İyi Katılım Bankası" ve "En İyi Sukuk İşlemi" ödülüne layık görülen Albaraka Türk, Dünya İslami Finans ödüllerinde, Türkiye'de girişimciliğin merkez üssü olmaya aday "Albaraka Garaj" ile "En İyi Fintek Hızlandırma Merkezi" ve Avrupa'nın ilk dijital katılım bankacılık uygulaması "INSHA" ile "En İyi Dijital Banka" ve "Yılın Fintek Girişimi" olmak üzere iki kategoride 3 ödül aldı.





Cambridge IFA tarafından gerçekleştirilen İslami Bireysel Bankacılık Ödülleri'nde "En İyi Bireysel Katılım Bankası" seçilen Albaraka Türk, yine "INSHA" uygulaması ile "En İyi Dijital Bankacılık İnisiyatifi", Londra Bankacılık ve Finans Enstitüsü tarafından düzenlenen Finansal İnovasyon Ödülleri'nde ise "Biyometrik İmza" projesi ile "En Yenilikçi Müşteri Odaklı Çözüm", "Robotik Süreç Otomayonu" projesi ise "En Yenilikçi Dijital Dönüşüm" kategorilerinde birinci oldu.



Fintech Future tarafından düzenlenen Banking Technology Awards'da "Biyometrik İmza" projesi ile "En İyi Biyometrik Kullanım" ödülü kazanan Albaraka Türk, Türkiye'de Turcomaney dergisi tarafından da "Türkiye'ye ve Dünya'ya Değer Katanlar Ödülleri"' kapsamında "Yılın Katılım Bankası" ödülüne layık görüldü.



"Ödüller bizi çok daha iyisini yapmak için motive ediyor"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Albaraka Türk'ün inovatif dijital proje ve uygulamaları ile layık görüldüğü ödüllerden ötürü memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:



"2018'de aldığımız ödüllerden dolayı son derece mutluyuz. Uluslararası alanda kazandığımız ödüllere 2019'da yenilerini ekleyeceğimize inanıyoruz. Bu ödüller, bizim Türkiye'de katılım bankacılığına öncülük eden birçok yenilikçi yatırımımızın ne kadar doğru olduğunun bir göstergesi. Aynı zamanda yaptığımız yatırım ve projelerin müşterilerimiz nezdinde de karşılık bulduğuna işaret ediyor. Albaraka Türk olarak bu ödüller bizi çok daha iyisini yapmaya motive ediyor, 2019 yılında duyuracağımız yeni adımlarımızın da habercisi. Banka olarak sektörümüzde ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

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