Albaraka Türk 2019'A Ödüllerle Girdi

Geçen yılı farklı kategorilerde 11 ödülle tamamlayan Albaraka Türk, dünyanın en iyi katılım bankası olma vizyonu doğrultusunda yenilikçi uygulama ve projeleri 2019'da da hayata geçirmeye devam edecek.

Türkiye'nin ilk katılım bankası olan ve faaliyetlerine dünyanın en iyi katılım bankası olma vizyonu doğrultusunda devam eden Albaraka Türk, ulusal ve uluslararası en saygın kurum ve kuruluşların ödül organizasyonlardan 11 ödül alarak 2018 yılına damga vurdu. Gerek finans gerekse yenilikçi dijital projeleriyle farklı kategorilerde ödüle layık görülen Albaraka Türk, 2018 yılında hemen hemen her aya bir ödül düşecek şekilde sektördeki liderliğini sürdürdü.

Geçen yıl Türkiye'de gerçekleştirdiği "ilk Tier 1 Sukuk İşlemi", "Albaraka Garaj", Almanya'da hayata geçirdiği "INSHA", "Biyometrik İmza", "Robotik Süreç Otomasyonu" gibi yenilikçi uygulama ve dijital projeleri ile ödüller kazanan Albaraka Türk, Türkiye katılım bankacılığında dijital dönüşümün öncüsü olmaya devam ediyor.

"Dünyanın en saygın kurumlarından 11 ödül"

Türkiye'de gerçekleştirdiği ilk Tier 1 Sukuk işlemi ile Finans Dünyası Dergisi tarafından "Türkiye'nin En İyi Katılım Bankası" ve "En İyi Sukuk İşlemi" ödülüne layık görülen Albaraka Türk, Dünya İslami Finans ödüllerinde; Türkiye'de girişimciliğin merkez üssü olmaya aday Albaraka Garaj ile "En İyi Fintek Hızlandırma Merkezi" ve Avrupa'nın ilk dijital katılım bankacılık uygulaması "INSHA" ile "En İyi Dijital Banka" ve "Yılın Fintek Girişimi" olmak üzere iki ketegoride üç ödül aldı. Cambridge IFA tarafından gerçekleştirilen "İslami Bireysel Bankacılık Ödülleri'nde "En İyi Bireysel Katılım Bankası" seçilen Albaraka Türk, yine INSHA uygulaması ile "En İyi Dijital Bankacılık İnisiyatifi", Londra Bankacılık ve Finans Enstitüsü tarafından düzenlenen Finansal İnovasyon ödüllerinde ise, Biyometrik İmza projesi ile "En Yenilikçi Müşteri Odaklı Çözüm", Robotik Süreç Otomayonu projesi ise "En Yenilikçi Dijital Dönüşüm" kategorilerinde birinci oldu.Fintech Future tarafından düzenlenen Banking Technology Awards'da Biyometrik İmza projesi ile "En İyi Biyometrik Kullanım" ödülü kazanan Albaraka Türk, Türkiye'de Turcomaney Dergisi tarafından da "Türkiye'ye ve Dünya'ya Değer Katanlar Ödülleri'' kapsamında "Yılın Katılım Bankası" ödülüne layık görüldü.

"Ödüller bizi çok daha iyisini yapmak için motive ediyor"

Albaraka Türk'ün inovatif dijital proje ve uygulamaları ile layık görüldüğü ödüllerden ötürü memnuniyet duyduklarını ifade eden Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, "2018'de aldığımız ödüllerden dolayı son derece mutluyuz. Uluslararası alanda kazandığımız ödüllere 2019'da yenilerini ekleyeceğimize inanıyoruz. Bu ödüller bizim Türkiye'de katılım bankacılığına öncülük eden birçok yenilikçi yatırımımızın ne kadar doğru olduğunun bir göstergesi. Aynı zamanda yaptığımız yatırım ve projelerin müşterilerimiz nezdinde de karşılık bulduğuna işaret ediyor. Albaraka Türk olarak bu ödüller bizi çok daha iyisini yapmaya motive ediyor, 2019 yılında duyuracağımız yeni adımlarımızın da habercisi. Banka olarak sektörümüzde ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.