Albaraka Türk 2019'da en çok kira sertifikası ihraç eden özel banka oldu - Son Dakika

Albaraka Türk, 2019 yıl sonu itibariyle bankacılık sektöründe ihraç edilen toplam 40,4 milyar TL'lik kira sertifikasının yüzde 22,20"sini karşılayarak özel katılım bankaları arasında en çok kira sertifikası ihraç eden banka oldu.



Katılım bankası Albaraka Türk açıklamasına göre, Türkiye'de İslami sermaye piyasalarının gelişiminde önemli katkısı olan kira sertifikaları 2019 yılında da yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) verilerine göre 2018 yılında katılım bankaları yaklaşık 20 Milyar TL'lik kira sertifikası ihracı gerçekleştirirken, 2019 yılında ihraç edilen kira sertifikası miktarı 40 Milyar TL tutarını aştı. Albaraka Türk, katılım bankaları arasında en çok kira sertifikası ihraç eden ikinci banka olurken, özel sektör bankaları arasında ise ilk sırada yer aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Katılım Bankası Hazine, Yatırım Bankacılığı ve Finansal Kurumlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Malek Temsah, 2019 yılının İslami sermaye piyasası araçlarına ilişkin farkındalığın artması adına önemli bir yıl olduğunu dile getirdi.



Temsah, "2019 yılında yatırımcılar, özellikle volatilenin yükseldiği dönemlerde öngörülebilir getiri sunması ve likit bir enstrüman olması nedeniyle kira sertifikası ihraçlarına yoğun ilgi gösterdi. Bu kapsamda 2018 yılında toplam 22 olan ihraç sayımız 2019 yılında 42'ye ulaşırken, tutar bazında ise 2018 yılında 3,3 milyar TL olan kira sertifikası miktarımız toplamda 9 milyar TL'ye ulaştı." açıklamasında bulundu.

Albaraka Türk için 2019 yılının teknolojik yatırımların hızlandığı ve hayata geçirildiği bir yıl olduğunu kaydeden Temsah, "Bu teknolojik geliştirmeleri sermaye piyasaları ile entegre ederek, müşterilerimizin kira sertifikası işlemlerine yatırımlarını kolaylaştırdık. Kira sertifikası hacimlerinin artmasında yatırım hesabı açma, talep toplama işlemleri ve ikincil piyasa işlemlerinin internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilmesi de büyük rol oynadı. Önümüzdeki dönemde müşterilerimizi kira sertifikalarının yanında yeni sermaye piyasası ürünleri ile de tanıştırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.