Albaraka Türk 2020'de en çok kira sertifikası ihraç eden katılım bankası oldu - Son Dakika

Albaraka Türk 2020'de en çok kira sertifikası ihraç eden katılım bankası oldu

13.01.2021 13:49
Albaraka Türk 2020'de en çok kira sertifikası ihraç eden katılım bankası oldu, System.String[]

Albaraka Türk, 63 adet kira sertifikası ihracı ve yaklaşık 13 milyar lira ihraç hacmi ile 2020 yılında da katılım bankacılığı sektöründe en fazla kira sertifikası ihraç eden bankası oldu.

Albaraka Türk, 63 adet kira sertifikası ihracı ve yaklaşık 13 milyar lira ihraç hacmi ile 2020 yılında da katılım bankacılığı sektöründe en fazla kira sertifikası ihraç eden bankası oldu.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamada yer verilen, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) verilerine göre, 2020 yılında katılım bankaları yaklaşık 54 Milyar lira tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Albaraka Türk, gerçekleştirdiği 63 adet kira sertifikası ve yaklaşık 13 milyar lira tutarındaki ihraç hacmi ile sektörde gerçekleştirilen kira sertifikalarının yüzde 24,18'ini karşılayarak sektörde en çok kira sertifikası ihraç eden banka oldu.

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- "Yatırımcılardan kira sertifikalarına yoğun ilgi"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen, Albaraka Türk Katılım Bankası Hazine, Yatırım Bankacılığı ve Finansal Kurumlar'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Malek K. Temsah, Türkiye'de yatırımcı kitlesi her geçen gün artış gösteren kira sertifikalarının, Kovid-19 salgınının etkisi altında geçen 2020 yılında da önceki yıllarda olduğu gibi yatırımcılar tarafından büyük ilgi görmeye devam ettiğini vurguladı.

Temsah, "Finansal piyasalarda oluşan volatilite ve öngörülemezlik nedeniyle riskten kaçınmak isteyen yatırımcıların daha güvenilir ve likit yatırım araçları arayışında olduğu bu dönemde, güçlü teminat yapısı ile kira sertifikaları ön plana çıkmıştır. Kira sertifikalarına olan bu talep sektörün geneline yayılarak ihraç miktarlarını ve hacimlerini arttırmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Albaraka Türk olarak kira sertifikası ihraçlarıyla genişleyen müşteri tabanına uygun fiyatlama, farklı vade yapıları ve ikinci el piyasadan alım-satım alternatifleri sunduklarını belirten Temsah, şunları kaydetti:

"Özellikle dijitalleşmenin de yardımıyla internet bankacılığı üzerinden talep yapabilme seçeneği ve pandemi sürecinde hayata geçirmiş olduğumuz dijital teyit yöntemleriyle müşterilerimizin kira sertifikalarına erişimlerini kolaylaştırmış olduk. Ayrıca, 2020 yılı içerisinde kurumsal firmaların da sermaye piyasalarına erişime olanak sağlayan alternatif bir kaynak temin yöntemi olarak kira sertifikası ihraçlarına yöneliminin arttığı görülmektedir. Tüm bunların da etkisiyle 2021 yılında da değişik vade ve getiri oranlarıyla her kesimden yatırımcıya hitap eden kira sertifikası ihraçlarının artarak devam etmesini beklemekteyiz."

Katılım Bankası, Albaraka Türk, Yatırımcı, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Albaraka Türk 2020'de en çok kira sertifikası ihraç eden katılım bankası oldu - Son Dakika Ekonomi


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