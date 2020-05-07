Albaraka Türk, 5. Uluslararası Hat Yarışması Sergisi'ni Instagram'a taşıdı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Albaraka Türk, 5. Uluslararası Hat Yarışması Sergisi'ni Instagram'a taşıdı - Son Dakika Ekonomi

Albaraka Türk, 5. Uluslararası Hat Yarışması Sergisi'ni Instagram'a taşıdı

6 saat önce

Albaraka Türk, "Dua" temasıyla hazırlanan 5. Uluslararası Albaraka Hat Yarışması Sergisi, özgün içeriğiyle ilk kez sosyal medyada sanatseverlerle buluşuyor.

Albaraka Türk, 5. Uluslararası Hat Yarışması Sergisi'ni Instagram'a taşıdı, System.String[]

Albaraka Türk, "Dua" temasıyla hazırlanan 5. Uluslararası Albaraka Hat Yarışması Sergisi, özgün içeriğiyle ilk kez sosyal medyada sanatseverlerle buluşuyor.

Albaraka Türk'ün açıklamasına göre, bankanın kültür-sanat etkinlikleri kapsamında 2005'ten bu yana düzenlediği ve en son beşincisi gerçekleşen Uluslararası Albaraka Hat Yarışması'nda dereceye giren eserler tezhiplenerek Albaraka Hat Koleksiyonu'ndaki yerini aldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen yarışma sergisine, özgün içeriklerle yeni bir form kazandırıldı ve toplamda 70'in üzerinde Instagram hikayesiyle Albaraka Sanat'ın resmi Instagram hesabında sanatseverlerin ilgisine sunuldu.


Albaraka Türk, katılım bankacılığı sektöründeki başarısını kültür sanat alanındaki faaliyetleriyle artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda banka 2005'ten beri başta hat sanatı olmak üzere çeşitli sanat dallarındaki faaliyetlere destek olmayı sürdürüyor. Uluslararası Hat Yarışması ve özel siparişlerle oluşturulan Albaraka Hat Koleksiyonu Türkiye ve dünyanın farklı coğrafyalarında sergileniyor.


"Hat sanatına ve sanatçılarımıza desteğimiz sürecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, 2017'de duyurusunu yaptıkları ve 2018'de sonuçlanan yarışmada dereceye giren eserlerin tezhiple süslenerek koleksiyondaki yerini aldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bu yılki yarışma sergimizi ise ilk kez sosyal medyada farklı bir içerikle sunuyoruz. Hat sanatının 5 farklı dalında, kıymetli jürimizin yüzlerce eser arasından itinayla seçtiği eserleri Instagram'daki takipçilerimizle buluşturacak olmanın heyecanı içindeyiz. Bankacılık faaliyetlerimizin yanı sıra kültür sanat alanında da çeşitli çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Uluslararası Hat Yarışması da hat sanatına verdiğimiz önemin bir göstergesidir. 2005'ten beri uluslararası yarışmalar düzenliyor ve dereceye giren eserleri koleksiyonumuza kazandırarak sanatçılarımıza destek sağlıyoruz. Hat sanatını yaşatmak ve sanatçıları desteklemek için çıktığımız bu yolda, bu sanatın ulusal ve uluslararası alanda bilinirliğini artırmaya devam edeceğiz."

Albaraka Türk, Instagram, Albaraka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 12:16 Kaynak: AA


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