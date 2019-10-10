Son Dakika Haberleri: Albaraka türk 600 milyon liralık kira sertifikası halka arz etti
Son Dakika Ekonomi Albaraka türk 600 milyon liralık kira sertifikası halka arz etti

Albaraka türk 600 milyon liralık kira sertifikası halka arz etti

1 saat önce

Katılım bankası Albaraka Türk, 600 milyon liralık iki farklı vade alternatifi sunan Kira Sertifikası halka arzını tamamladı.

Albaraka türk 600 milyon liralık kira sertifikası halka arz etti, System.String[]
Katılım bankası Albaraka Türk, 600 milyon liralık iki farklı vade alternatifi sunan Kira Sertifikası halka arzını tamamladı.

Bankanın iştiraki Bereket Varlık Kiralama Şirketi'nin yurtiçi piyasada gerçekleştirdiği ve 450 milyon lira olarak planlanan kira sertifikası işlemi, gelen yoğun talep nedeniyle 600 milyon lira olarak gerçekleşti. 98 gün vadeli işlemin tutarı 450 Milyon lira olurken, 147 gün vadeli işlemin tutarı ise 150 Milyon lira oldu.

Albaraka Türk Hazine, Yatırım Bankacılığı ve Finansal Kurumlar'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Malek K. Temsah şu açıklamaları yaptı:

"Bu ihracı diğer ihraçlardan farklı kılan, yatırımcılara 98 gün ve 147 gün vadeli ve piyasa koşullarına göre fiyatlanmış farklı getiri imkanı sunan iki alternatiften birini seçme imkanını aynı anda sunmasıdır. İhracımız, farklı yatırım tercihlerine ve fiyat beklentilerine sahip olan yatırımcılarımıza ekstra esneklik sunmaktadır. Kira Sertifikalarının ikincil piyasada likit olma niteliği ve müşterilerimizin bu satın alınan kira sertifikalarını bankamızın potansiyel kredi olanakları için teminat olarak kullanabilmeleri, bu varlık sınıfı kapsamında görmeye devam ettiğimiz güçlü talebe katkıda bulunmuştur" açıklamasında bulundu."


- İstanbul
Albaraka Türk, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:54 Kaynak: DHA
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