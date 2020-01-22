Albaraka Türk doğa dostu adımlarla çevresel etkisini en aza indiriyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Albaraka Türk doğa dostu adımlarla çevresel etkisini en aza indiriyor - Son Dakika Ekonomi

Albaraka Türk doğa dostu adımlarla çevresel etkisini en aza indiriyor

6 saat önce

İklim krizi, karbon salınımı ve su problemleri olmak üzere evrensel birçok sorunun çözümüne ilişkin önemli adımlar atan Albaraka Türk, 8 binden fazla firmanın katıldığı CDP (Karbon Saydamlık Projesi) 2019 raporunda "B" skorunu aldı.

Albaraka Türk doğa dostu adımlarla çevresel etkisini en aza indiriyor, System.String[]

İklim krizi, karbon salınımı ve su problemleri olmak üzere evrensel birçok sorunun çözümüne ilişkin önemli adımlar atan Albaraka Türk, 8 binden fazla firmanın katıldığı CDP (Karbon Saydamlık Projesi) 2019 raporunda "B" skorunu aldı.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre sürdürülebilir bir doğa ve enerji verimliliğine büyük önem veren Albaraka Türk 3 yıldır dahil olduğu proje kapsamında elde ettiği C skorunu, bu yıl bankacılık sektöründe en yüksek derecelerden biri olan "B" skoruna yükseltti.

Albaraka Türk, gönüllü olarak yanıt verdiği CDP anketinin analiz ve değerlendirmeleri sonucunda 2017 ve 2018 yıllarında C derecesi elde ederken, katılım bankaları içerisinde bir ilke imza atarak, sürdürülebilirlik performansı ve çevreye gösterdiği özen ile bu derecesini 2019 yılında B skoruna yükseltti. "Dünyanın En İyi Katılım Bankası Olmak" vizyonu ile sürdürülebilirlik yaklaşımını şekillendiren Albaraka Türk, tüm faaliyetlerini çevresel etki gözeterek yürütmeye ve notunu artırmaya devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Çelik, bankacılık sektöründe en yüksek aşamalardan biri olan "B" skorunu almalarından dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, "Tüm faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik odaklı bir şekilde geliştirmeye devam ediyoruz. Bu çabalarımızın bir karşılığı olarak bu skoru aldığımıza inanıyorum. Albaraka Türk olarak karbon salınımını daha da azaltarak, çevresel etkimizi en aza indirmek için çalışmalarımızı var gücümüzle sürdüreceğiz."

Albaraka Türk, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:18 Kaynak: AA
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