Son Dakika Haberleri: Albaraka Türk'e At1 Sukuk İşlemi ile "En İyi Finansal Kurumlar İşlemi" Ödülü

Albaraka Türk'e At1 Sukuk İşlemi ile "En İyi Finansal Kurumlar İşlemi" Ödülü

1 saat önce

Albaraka Türk, gerçekleştirdiği 205 milyon dolar tutarındaki İlave Ana Sermaye Sukuk (AT1 Sukuk) işlemi ile Bonds & Loans Ödülleri'nde "Yılın En İyi Finansal Kurumlar İşlemi" ödülünü kazanırken, aynı zamanda "Yılın En İyi İslami Finans İşlemi" kategorisinde de finale kaldı.

Albaraka Türk'e At1 Sukuk İşlemi ile
Albaraka Türk, gerçekleştirdiği 205 milyon dolar tutarındaki İlave Ana Sermaye Sukuk (AT1 Sukuk) işlemi ile Bonds & Loans Ödülleri'nde "Yılın En İyi Finansal Kurumlar İşlemi" ödülünü kazanırken, aynı zamanda "Yılın En İyi İslami Finans İşlemi" kategorisinde de finale kaldı.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en iyi katılım bankası olma hedefini sürdüren banka, 2018'in şubat ayında ihraç ettiği Basel 3 uyumlu, vadesiz AT1 Sukuk işlemi ile Bonds & Loans Ödülleri'de "Yılın En İyi Finansal Kurumlar İşlemi" ödülüne layık görüldü.

Bankanın 205 milyon dolar tutarındaki AT1 Sukuk işlemi de "Yılın En İyi İslami Finans İşlemi" kategorisinde finale kaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, "İlave Ana Sermaye Sukuk işlemimizin sektörün önde gelen sermaye piyasası uzmanları, yatırımcılar ve uygulayıcılar tarafından takdir edildiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. İşlemde birlikte çalıştığımız ve işlemin sektörde ilk olması nedeniyle karşılaştığımız çok sayıda engelin aşılmasında önemli rol oynayan düzenleyici bankalar, hukuk firmaları ve diğer üçüncü tarafların desteği olmasa bu işlemin başarıyla tamamlanması mümkün olamazdı." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, Şubat 2018'de, Basel 3 kriterlerine uygun olarak gerçekleştirilip İrlanda Borsası'na kote edilen, Türk bankacılık sektörü ve sermaye piyasaları için önemli bir yere sahip olan sukuk ihracı, aynı zamanda Türkiye'nin ilk ilave ana sermaye sukuk/bono işlemi olma özelliği taşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:12 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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