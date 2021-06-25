Albaraka Türk'e "Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülü" verildi - Son Dakika

Türkiye'nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, "Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri"nde (A.C.E Awards) Katılım Bankacılığı Kategorisi'nde "Elmas (Diamond)" ödülünü aldı.

Albaraka Türk açıklamasına göre, müşteri memnuniyetini ölçmeye yönelik faaliyette bulunan sikayetvar.com'un bu yıl 6'ncı kez düzenlediği Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri'nde elmas ödülünü kazanan Albaraka Türk, aynı zamanda şikayet yönetimini en etkin yöneten katılım bankası seçildi.

"Müşteri ihtiyaç ve beklentilere aynı hız ve kalitede cevap vermeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, şunları kaydetti:

"Sikayetvar.com'un düzenlediği Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri'ni 6. kez üst üste ödül kazanmaktan ve şikayet yönetimini en etkin yöneten katılım bankası seçilmekten ötürü büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Albaraka olarak müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerini sağlıklı bir şekilde yönetmek en önemsediğimiz konuların başında yer alıyor. Bundan sonra da müşteri portföyümüz ve sunduğumuz hizmet yelpazemiz çeşitlendikçe, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine aynı hız ve kalitede cevap vermeye ve onların hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz."