Albaraka Türk'e Uluslararası "Finansal Teknolojilerin Entegrasyonu" ödülü - Son Dakika

Albaraka Türk'e Uluslararası "Finansal Teknolojilerin Entegrasyonu" ödülü

26.05.2021 10:48
Albaraka Türk'e Uluslararası

Albaraka Türk, İslami Bankaları ve Finans Kuruluşları Genel Konseyi (CIBAFI) tarafından "Finansal Teknolojilerin Entegrasyonu" ödülüne layık görüldü.

Albaraka Türk, İslami Bankaları ve Finans Kuruluşları Genel Konseyi (CIBAFI) tarafından "Finansal Teknolojilerin Entegrasyonu" ödülüne layık görüldü.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, CIBAFI, hem müşterilerine fayda sağlayan hem de toplum üzerinde olumlu bir etki yaratan uluslararası finans kuruluşlarını kapsamlı değerlendirmeler neticesinde ödüllendirmeyi amaçlıyor.

Sürdürülebilirlik, sosyal fayda ve finansal teknolojilerin iş süreçlerine entegrasyonu açısından yapılan değerlendirmeler sonrasında ödüle layık görülen Albaraka Türk Katılım Bankası, kuruluşundan bu yana toplum ve dünyaya fayda sağlayan sosyal sorumluluk aktiviteleri yürütmeyi sürdürürken, son yıllarda dijitalleşme, inovasyon, girişimcilik ve açık bankacılık faaliyetlerine de ağırlık vermiş ve Albaraka Alneo, Insha, Nakit Basit ve Semosis gibi finansal teknolojileri hayata geçirmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, CIBAFI tarafından bu önemli ödüle layık görülmüş olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle pandemi döneminde dijitalleşmeyi çok yoğun olarak yaşamış olduk. Dijitalleşmenin sadece teknolojiye yapılan bir yatırım olmadığını, değişen koşullara uyum sağlayabilmek olduğunu gördük. Bu ödül, sürdürülebilirlik, inovasyon ve finansal teknolojiler alanlarındaki gayretlerimizin bir sembolü olması açısından güçlü bir gösterge. İçinde yaşadığımız dünyaya, topluma ve müşterilerimize değer katan projelerimiz neticesinde bu ödülü kazandığımız için tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gelecek dönemlerde de bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürecek ve dünyanın en iyi katılım bankası olma yolculuğumuza devam edeceğiz."

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Albaraka Türk'e Uluslararası 'Finansal Teknolojilerin Entegrasyonu' ödülü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanından Sedat Peker'in iddialarına yanıt! Dikkat çeken İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanından Sedat Peker'in iddialarına yanıt! Dikkat çeken "İçimizdeki beyinsizler" çıkışı Bahar Candan, Bahar Candan, "Babam çok kızmaz umarım" diyerek paylaştı, Instagram'da yorum yağdı Beşiktaşlı futbolcu N'Koudou'dan ezeli rakibe gönderme: Galatasaraylı futbolculara çok güldük Beşiktaşlı futbolcu N'Koudou'dan ezeli rakibe gönderme: Galatasaraylı futbolculara çok güldük Estetiksiz fotoğrafını paylaştılar, Tuvana Türkay deliye döndü: Burnum dışında estetiğimi çıkarın ülkeyi terk ederim Estetiksiz fotoğrafını paylaştılar, Tuvana Türkay deliye döndü: Burnum dışında estetiğimi çıkarın ülkeyi terk ederim Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı Kız meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı Kız meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı Tekme tokat dövdüğü genci kimse elinden alamadı! Taksim'i karıştıran kavga kamerada Tekme tokat dövdüğü genci kimse elinden alamadı! Taksim'i karıştıran kavga kamerada Nurmagomedov, Mayweather ile dövüşmesi için teklif edilen 100 milyon doları reddetti Nurmagomedov, Mayweather ile dövüşmesi için teklif edilen 100 milyon doları reddetti

Son Dakika Haberleri
10:33 Mert Hakan Yandaş'ın, sezon boyunca acılar içinde top koşturduğu ortaya çıktı
10:27 Orman Genel Müdürlüğü'ne 2 bin 83 işçi alınıyor
10:16 Kripto paralar haczedilir mi, miras olarak kalır mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
10:15 Beşiktaşlı futbolcu N'Koudou'dan ezeli rakibe gönderme: Galatasaraylı futbolculara çok güldük
10:01 Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı
09:59 Adnan Oktar'ın Batman Cezaevi'ne nakledildiği öne sürülmüştü! Adalet Bakanlığı, iddiaları yalanladı
09:54 TFF kulüplere kulak verdi, yabancı sayısında düşüş kararı ertelendi
09:51 Estetiksiz fotoğrafını paylaştılar, Tuvana Türkay deliye döndü: Burnum dışında estetiğimi çıkarın ülkeyi terk ederim
09:17 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a mektup
09:07 Kademeli normalleşmenin ardından neler olacağı belli olacak! Kritik tavsiye kararlarının alınacağı Bilim Kurulu, bugün toplanıyor
Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den         
10:35
Mert Hakan Yandaş'ın, sezon boyunca acılar içinde top koşturduğu ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın, sezon boyunca acılar içinde top koşturduğu ortaya çıktı         
10:33
Orman Genel Müdürlüğü'ne 2 bin 83 işçi alınıyor Orman Genel Müdürlüğü'ne 2 bin 83 işçi alınıyor         
10:27
Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı         
10:02
Para vermeyen dedesini yumruklarla döven torun, yaşlı adamı kör etti Para vermeyen dedesini yumruklarla döven torun, yaşlı adamı kör etti         
09:48
Biden'ın sekreter adayı skandal seçim vaadi yaptı: Türkiye'yi saf dışı bırakacağım Biden'ın sekreter adayı skandal seçim vaadi yaptı: Türkiye'yi saf dışı bırakacağım         
09:22
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Kademeli normalleşmenin ardından neler olacağı belli olacak! Kritik tavsiye kararlarının alınacağı Bilim Kurulu, bugün toplanıyor Kademeli normalleşmenin ardından neler olacağı belli olacak! Kritik tavsiye kararlarının alınacağı Bilim Kurulu, bugün toplanıyor         
09:07
Ünlü anketçi Murat Gezici, Sedat Peker'in iddialarını yorumladı: Bakan Soylu üzerinden Türkiye'ye yapılmış müdahaledir Ünlü anketçi Murat Gezici, Sedat Peker'in iddialarını yorumladı: Bakan Soylu üzerinden Türkiye'ye yapılmış müdahaledir         
21:35
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili verdiği ifade ortaya çıktı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili verdiği ifade ortaya çıktı         
20:17
Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı         
19:53
Sedat Peker'den yeni video! Reşat Hacıfazlıoğlu ile telefon görüşmesini yayınladı Sedat Peker'den yeni video! Reşat Hacıfazlıoğlu ile telefon görüşmesini yayınladı         
19:02
Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü         
17:36
Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti         
16:23
Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı         
15:28
İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi         
15:13
Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti         
13:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 10:52:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Albaraka Türk'e Uluslararası "Finansal Teknolojilerin Entegrasyonu" ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement