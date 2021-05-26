Albaraka Türk'e Uluslararası "Finansal Teknolojilerin Entegrasyonu" ödülü

Albaraka Türk, İslami Bankaları ve Finans Kuruluşları Genel Konseyi (CIBAFI) tarafından "Finansal Teknolojilerin Entegrasyonu" ödülüne layık görüldü.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, CIBAFI, hem müşterilerine fayda sağlayan hem de toplum üzerinde olumlu bir etki yaratan uluslararası finans kuruluşlarını kapsamlı değerlendirmeler neticesinde ödüllendirmeyi amaçlıyor.

Sürdürülebilirlik, sosyal fayda ve finansal teknolojilerin iş süreçlerine entegrasyonu açısından yapılan değerlendirmeler sonrasında ödüle layık görülen Albaraka Türk Katılım Bankası, kuruluşundan bu yana toplum ve dünyaya fayda sağlayan sosyal sorumluluk aktiviteleri yürütmeyi sürdürürken, son yıllarda dijitalleşme, inovasyon, girişimcilik ve açık bankacılık faaliyetlerine de ağırlık vermiş ve Albaraka Alneo, Insha, Nakit Basit ve Semosis gibi finansal teknolojileri hayata geçirmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, CIBAFI tarafından bu önemli ödüle layık görülmüş olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle pandemi döneminde dijitalleşmeyi çok yoğun olarak yaşamış olduk. Dijitalleşmenin sadece teknolojiye yapılan bir yatırım olmadığını, değişen koşullara uyum sağlayabilmek olduğunu gördük. Bu ödül, sürdürülebilirlik, inovasyon ve finansal teknolojiler alanlarındaki gayretlerimizin bir sembolü olması açısından güçlü bir gösterge. İçinde yaşadığımız dünyaya, topluma ve müşterilerimize değer katan projelerimiz neticesinde bu ödülü kazandığımız için tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gelecek dönemlerde de bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürecek ve dünyanın en iyi katılım bankası olma yolculuğumuza devam edeceğiz."