Albaraka Türk en çok kira sertifikası ihraç eden özel banka - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Albaraka Türk en çok kira sertifikası ihraç eden özel banka - Son Dakika Ekonomi

Albaraka Türk en çok kira sertifikası ihraç eden özel banka

6 saat önce

Albaraka Türk, 2019 yıl sonu itibariyle Bankacılık sektöründe ihraç edilen toplam 40.4 milyar liralık kira sertifikasının yüzde 22.20'sini karşılayarak özel katılım bankaları arasında en çok kira sertifikası ihraç eden banka oldu.

Albaraka Türk en çok kira sertifikası ihraç eden özel banka, System.String[]

Albaraka Türk, 2019 yıl sonu itibariyle Bankacılık sektöründe ihraç edilen toplam 40.4 milyar liralık kira sertifikasının yüzde 22.20'sini karşılayarak özel katılım bankaları arasında en çok kira sertifikası ihraç eden banka oldu.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamada, "Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) verilerine göre 2018 yılında katılım bankaları yaklaşık 20 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirirken, 2019 yılında ihraç edilen kira sertifikası miktarı 40 milyar lira tutarını aştı. Albaraka Türk, katılım bankaları arasında en çok kira sertifikası ihraç eden ikinci banka olurken; özel sektör bankaları arasında ise ilk sırada yer aldı" denildi.Albaraka Türk Katılım Bankası Hazine, Yatırım Bankacılığı ve Finansal Kurumlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Malek K. Temsah, "2019 yılında yatırımcılar, özellikle volatilenin yükseldiği dönemlerde öngörülebilir getiri sunması ve likit bir enstrüman olması nedeniyle kira sertifikası ihraçlarına yoğun ilgi gösterdi. Bu kapsamda 2018 yılında toplam 22 olan ihraç sayımız 2019 yılında 42'ye ulaşırken, tutar bazında ise 2018 yılında 3.3 milyar lira olan kira sertifikası miktarımız toplamda 9 milyar liraya ulaştı" dedi.


Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Albaraka Türk, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu, Meclis'te alınan imar değişikliği ve tahsis kararları nedeniyle İBB'ye dava açtı
THY, Çin seferlerini azaltma kararı aldı Son dakika: Elazığ'daki kira fırsatçıları hakkında soruşturma başlatıldı Araç alım satımında yeni dönem! Taşıt Takas Sistemi 3 Şubat'ta başlıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 19:07:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Albaraka Türk en çok kira sertifikası ihraç eden özel banka - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]