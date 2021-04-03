Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku: "Tahkim Merkezi, Merkezi Danışma Kurulu'na yaptırım gücü sağlayacak" - Son Dakika

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku: "Tahkim Merkezi, Merkezi Danışma Kurulu'na yaptırım gücü sağlayacak"

03.04.2021 11:17
Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku:

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Merkezi Danışma Kurulu ile faizsiz finansın ilkeleri ve standartlarının belirleneceğini belirterek, "İstanbul Finans Merkezi kapsamında oluşturulacak Tahkim Merkezi, Merkezi Danışma Kurulu'na yaptırım gücü sağlayacaktır.

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Merkezi Danışma Kurulu ile faizsiz finansın ilkeleri ve standartlarının belirleneceğini belirterek, "İstanbul Finans Merkezi kapsamında oluşturulacak Tahkim Merkezi, Merkezi Danışma Kurulu'na yaptırım gücü sağlayacaktır. Katılım finans kurumları arasındaki olası bir anlaşmazlık Tahkim Merkezi aracılığıyla hızlı bir şekilde çözülebilecektir." diye konuştu.

Utku, AA muhabirinin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi reformları ve katılım finans sektörüne ilişkin sorularını yanıtladı.

2021 yılının ilk çeyreğinin de salgının gölgesinde geçtiğini ifade eden Utku, yılın geri kalanı için belirleyici kriterin, salgının gidişatı ve aşılama hızı olacağını kaydetti.

Utku, büyüme tahminlerinin arttığını aktararak şunları söyledi:

"OECD, Aralık 2020'de Türkiye'nin 2021 yılında yüzde 4,2 oranında büyüyeceğini tahmin ederken bu tahminini yüzde 5,6'ya güncellemiştir. Ayrıca sanayi sektörü 2021 yılında güçlü bir toparlanma gösterdi. Sanayi üretim endeksi ve ciro endekslerine bakıldığında sanayi sektörü pozitif olarak ayrışıyor. Bu durum, 2021 yılı ilk çeyreğinde de büyüme rakamlarına pozitif etki yapacaktır. İkinci yarıdan itibaren turizm sektörünün de toparlanmasıyla ekonomik faaliyetin hızlanması bekleniyor."

Türkiye'nin faizsiz finans alanında önemli bir potansiyeli olduğunu aktaran Utku, "Küresel İslami Finans sektörüne baktığımızda da Türkiye'nin bu noktada ciddi bir büyüme alanına sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu potansiyeli gerçekleştirmeye ve küresel ekonomiden pay almaya yönelik hamleler de yapılıyor. İstanbul Finans Merkezi de bu adımlardan birisiydi. İstanbul Finans Merkezi ile birlikte Türkiye'de İslami finans ekosisteminin büyümesi ve küresel manada Türkiye'nin İslami finans alanında bir çekim noktasına gelmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

-Kuralların belirlenmesi yurtdışı yatırımların önünü açabilir

Utku, sadece bankaların yer aldığı bir sistem değil, finansal bir ekosistem yaratmanın önemine dikkati çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Katılım bankacılığının yanı sıra borsa yatırım fonları, sigorta şirketleri, helal yemek şirketleri, helal giyim gibi alanlarda yaşanacak gelişmeler bu duruma katkı sağlayacaktır. Tüm bu faaliyetleri tek çatı altında düzenleyecek Faizsiz Finans Kanunu ile birlikte bu durumun önünün açılması bekleniyor. Ayrıca bu alanın kurallarının belirlenmesi yurtdışı yatırımlarının da önünü açabilir. Bu anlamda reformlar ihtiyaçlara cevap vermektedir. Faizsiz Finans Kanunu, faizsiz finans ekosistemini geniş halk kesimlerine de taşıyacaktır. Bu alanda eksikliklerin giderilmesi ülke ekonomisine de kıymetli bir katkı yapacaktır."

Merkezi Danışma Kurulu'nun sektörü denetlemesine vurgu yapan Utku, "Merkezi Danışma Kurulu'nun önemli bir görev alanı olacaktır. Merkezi Danışma Kurulu ile faizsiz finansın ilkeleri belirlenecek ve tüm paydaşlar için standartlar belirlenecektir. Aslında TKBB nezdinde 2018'de katılım bankacılığı faaliyetlerinin ilke ve standartlarına uygun olarak alanında uzman kişilerle bir Danışma Kurulu kuruldu. Merkezi Danışma Kurulu, mevcut yapının faaliyet alanını genişletecek ve denetleme görevini de üstlenecektir. Aynı zamanda uluslararası standartlarda faizsiz finans kuruluşlarının oluşumuna da öncülük edecektir." dedi.

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku sözlerini şöyle tamamladı:

"Körfez ve Uzakdoğu Asya'da İslami finansın güçlü olduğu birçok ülkede bu tip kurum ve kuruluşlar mevcut ve işler haldedir. Ayrıca İstanbul Finans Merkezi kapsamında oluşturulacak Tahkim Merkezi, Merkezi Danışma Kurulu'na yaptırım gücü de sağlayacaktır. Katılım finans kurumları arasındaki olası bir anlaşmazlık Tahkim Merkezi aracılığıyla hızlı bir şekilde çözülebilecektir. Dolayısıyla bu kurum Türkiye'nin faizsiz finans alanındaki eksikliklerini tamamlayacak ve Türkiye'nin bu alanda güçlenmesinin önünü açacaktır."

Melikşah Utku, Albaraka Türk, Türkiye, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku: 'Tahkim Merkezi, Merkezi Danışma Kurulu'na yaptırım gücü sağlayacak' - Son Dakika Ekonomi


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