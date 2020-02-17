Albaraka Türk Hat Koleksiyonu Köln'de sanatseverlerle buluştu

Albaraka Türk, Klasik Türk İslam sanat dallarından hat-tezhip ve ebru sanatından oluşan "Albaraka Hat Koleksiyonu"nu bu kez Almanya'nın Köln şehrinde sanatseverlerle buluşturdu.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, katılım bankacılığı alanındaki başarısını, kültür ve sanat alanında da sürdüren Albaraka Türk, klasik Türk İslam sanatlarını kalıcı hale getirmek, gelecek nesillere aktarmak ve tüm dünyada tanıtımını gerçekleştirmek hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.



Köklü medeniyetin önemli bir mirası olan hat sanatını yaşatmak ve bu sanatı dünyaya tanıtmak amacıyla hareket eden Albaraka Türk, Klasik Türk İslam sanat dallarından hat-tezhip ve ebru sanatından oluşan "Albaraka Hat Koleksiyonu"nu bu kez Almanya'nın Köln şehrinde sanatseverlerle buluşturdu.



Köln Yunus Emre Enstitüsü'nun ev sahipliğinde; Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık Müdürü Ahmet Faruk Çağlar, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Yılmaz Bulut, Köln Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Mustafa Gençer ve çok sayıda davetlinin katılımıyla açılışı gerçekleştirilen sergi, 28 Şubat tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak. Sergide Albaraka Hat Koleksiyonuna ait birçok seçkin eser yer alıyor.

"Farklı coğrafyalarda ve farklı ülkelerde sanatseverlerle buluşmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra kültür sanat alanına, özellikle hat sanatına büyük önem verdiklerini ve bu konuda uzun süredir çalışmada bulunduklarını kaydetti.

Altundağ, şöyle devam etti:

"Dünyanın dört bir yanında hat, tezhip ve ebru sanatının gelişmesi, tanınması ve tanıtımı için önemli adımlar atıyoruz. Bu kapsamda Almanya'nın önde gelen şehirlerinden Köln'de açtığımız bu sergide, Albaraka Hat Koleksiyonu'nun önemli eserlerinden oluşturduğumuz bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturuyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bugüne kadar koleksiyonumuza ait sanat eserleri Amerika Birleşik Devletleri, Küba, Macaristan, Polonya, Avusturya, Almanya, İngiltere, Hollanda ve İtalya'da sergiledik. Dünyanın farklı noktalarında sergilediğimiz eserlerimizi şimdi de Köln'de sanatseverlerle buluşturmak bizler için ayrı bir mutluluk. Dikkatli ve özenli bir çalışma sonunda Albaraka koleksiyonuna dahil ettiğimiz ve sergilediğimiz bu eserlerin, devraldığımız kültürel mirasın aynı sorumlulukla gelecek nesillere taşınması için ilham kaynağı olacağını umut ediyoruz. Albaraka Hat Koleksiyonu sergimizi önümüzdeki dönemde farklı coğrafyalarda ve farklı ülkelerde sanatseverlerle buluşturmaya devam edeceğiz."