Albaraka Türk Katılım Bankası ile Van TSO protokol imzaladı

Albaraka Türk Katılım Bankası ile Van TSO üyelerinin faydalanacağı yeni bir finans paketi için protokol imzalandı.



Albaraka Türk Katılım Bankası Bölge Müdürü Çakır ve heyeti, Van TSO Yönetim Kurulunu ziyaret ederek, hazırladıkları yeni bir protokolle oda üyelerinin faydalanacağı yeni bir finans paketi hazırladıklarını belirttiler. Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, görüşmede finansa erişim konusunda sorun yaşadıklarını belirterek, "Bankaların bölgemizde, ilimizde pozitif ayrımcılığına ihtiyaç duymaktayız. Yapılan her iyileştirme bizim hayatımızı kolaylaştıracaktır. Bankaların bu konuda inisiyatif alması gerekir. Van yaşanan depremden önce borcuna en sadık iller arasındaydı. Ancak depremden kaynaklı yaşanan sorunlar, bankalar tarafından maalesef olumlu karşılanmadı. Bu da özellikle ilimizde finansa erişim konusunda sorunların olmasına sebep oldu. Dolayısı ile hazırlanan bu protokol ile KOBİ'lerimize, iş adamlarımıza kolaylıklar sağlanmasını bekliyoruz. Bu hepimizin hayatına kolaylık getirecektir" ifadesini kullandı.



Albaraka Türk Katılım Bankası Bölge Müdürü Şakir Çakır ise, protokolle Van TSO üyelerine özel indirimler ve kolaylıklar sağlamayı amaçladıklarını söyledi.



İmzalanan protokolde KOBİ Destek Finansmanı, Bireysel Araç Finansmanı, Bireysel Konut Finansmanı, Masrafsız Bankacılık, GRUP BES, Platinium Card, Busines Card gibi ürünlerle 1,19 kar oranı ile 36 aya varan taksitler ile 300 bin TL'ye kadar KOBİ'nin ihtiyaçlarını finanse ediyor.



Hazırlanan protokol detayları Van Albaraka Türk Katılım Bankası şubelerinde Van TSO üyelerine tanıtımı yapılacaktır. - VAN