Albaraka Türk sermaye artırımına gitti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Albaraka Türk sermaye artırımına gitti - Son Dakika

Albaraka Türk sermaye artırımına gitti

6 saat önce

Albaraka Türk, tamamı bedelli karşılanmak suretiyle çıkarılmış sermayesini yüzde 50 artırarak 900 milyon liradan 1 milyar 350 milyon liraya yükseltti.

Albaraka Türk sermaye artırımına gitti, System.String[]

Albaraka Türk, tamamı bedelli karşılanmak suretiyle çıkarılmış sermayesini yüzde 50 artırarak 900 milyon liradan 1 milyar 350 milyon liraya yükseltti.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Deniz Yatırım aracılığıyla yapılan bedelli sermaye artırımı sonucunda bankaya nakit sermaye girişi gerçekleşirken, süreç tescil işlemlerinin ardından tamamlanacak.

Gerçekleştirilen işlemle bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 14'ün üzerine çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku, "Gerçekleştirdiğimiz sermaye artışıyla şu anki güçlü finansal yapımızı daha da kuvvetlendirmeyi, önümüzdeki dönemlerde büyüme için ilave kapasite yaratmayı ve sürdürülebilir karlılığımızın devamlılığını sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sermaye artışıyla 2019 sonu mali tablolarda sermaye yeterlilik oranlarında yaklaşık yüzde 1,30 artış yaşanacağını aktaran Utku, şunları kaydetti:

"Böylelikle bankamızın halihazırda oldukça kuvvetli ve yasal sınırların üzerinde olan sermaye yeterlilik oranları daha da güçlenerek, bankamızın sektördeki rekabet avantajını artıracak. Önümüzdeki dönemde büyüme stratejilerimiz doğrultusunda ilave kapasiteyle kredi taleplerinin karşılanarak uzun vadeli sürdürülebilir karlılığın devamını hedefliyoruz. Dolayısıyla bu kararın bankamızın tüm paydaşlarına olumlu yansımaları olacaktır.

Gerçekleştirdiğimiz işlem, hissedarlarımızın bankamıza ve ülke ekonomisine duyduğu güvenin net bir yansıması olmuştur. Bahreyn'de yerleşik Dallah Al Baraka Holding Co. yüzde 15,36'lık bir oranla bankamızın hissedarları arasına katılmıştır. Bu vesileyle sektörünün ilk ve Borsa İstanbul'da halka açık tek katılım bankası olan Albaraka Türk adına kurulduğu günden bugüne kadar bize güvenlerini eksik etmeyen tüm hissedarlarımıza teşekkür ediyorum."

Utku, açıkladıkları ilk günden bu yana piyasaların sermaye artışını olumlu karşıladığını dile getirdi.

Bu süreçte, Borsa İstanbul'da Albaraka Türk hisse senedi fiyatının 1,20 liradan 1,40 lira seviyelerine kadar yükseldiğine işaret eden Utku, bu tablonun sadece mevcut hissedarların değil piyasa tarafından da sermaye artırım işleminin olumlu karşılandığının göstergesi olduğunu vurguladı.

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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:06 Kaynak: AA
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