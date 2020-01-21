Albaraka Türk'ten 0,95'ten başlayan oranlarla taşıt kredisi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Albaraka Türk'ten 0,95'ten başlayan oranlarla taşıt kredisi - Son Dakika Ekonomi

Albaraka Türk'ten 0,95'ten başlayan oranlarla taşıt kredisi

6 saat önce

Albaraka Türk araç finansmanında 24 aya varan vadelerde 0,95, 24 aydan 48 aya varan vadelerde 0,98 oranıyla araç satın alma imkanı sunuyor.

Albaraka Türk'ten 0,95'ten başlayan oranlarla taşıt kredisi, System.String[]

Albaraka Türk araç finansmanında 24 aya varan vadelerde 0,95, 24 aydan 48 aya varan vadelerde 0,98 oranıyla araç satın alma imkanı sunuyor.


Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, ister sıfır kilometre ister ikinci el araç finansmanında avantajlı oranlarla tüketicilere araç satın alma şansı veriyor.

Kampanya ile 24 aya varan vadelerde 0,95, 24 aydan 48 aya varan vadelerde 0,98 oranıyla araç satın alabilecek olan tüketiciler, aynı zamanda HGS etiketine de ücretsiz sahip olabilecek.

Bunun yanı sıra araç finansmanı kullanacak Albaraka müşterileri; avantajlı kasko tekliflerinden yararlanabilecek ve Otorapor Gold Ekspertiz paketini 450 TL yerine 250 TL'ye alabilecekler.

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:32 Kaynak: AA
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