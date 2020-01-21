Albaraka Türk'ten 24 aya kadar araç finansmanı oranı 0.95 - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Albaraka Türk'ten 24 aya kadar araç finansmanı oranı 0.95 - Son Dakika Ekonomi

Albaraka Türk'ten 24 aya kadar araç finansmanı oranı 0.95

13 dakika önce

Albaraka Türk araç finansmanını, 24 aya kadar vadelerde 0.95, 24 aydan 48 aya kadar vadelerde 0.98 oranıyla uyguluyor.

Albaraka Türk'ten 24 aya kadar araç finansmanı oranı 0.95, System.String[]

Albaraka Türk araç finansmanını, 24 aya kadar vadelerde 0.95, 24 aydan 48 aya kadar vadelerde 0.98 oranıyla uyguluyor.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, ister sıfır kilometre ister ikinci el araç finansmanında tüketicilere araç satın alma imkanı sunuluyor:

"Kampanya ile 24 aya varan vadelerde 0.95, 24 aydan 48 aya varan vadelerde 0.98 oranıyla araç satın alabilecek olan tüketiciler, aynı zamanda HGS etiketine de ücretsiz sahip olabilecek.

"Bunun yanı sıra araç finansmanı kullanacak Albaraka müşterileri; avantajlı kasko tekliflerinden yararlanabilecek ve Otorapor Gold Ekspertiz paketini 450 lira yerine 250 liraya alabilecekler."


Albaraka Türk, Albaraka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Eximbank KOBİ ve ihracatçılar için kredi faiz oranını %7,95'e indirdi
Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Emekliye 1.250 lira! İşte banka banka promosyon ücretleri 198 yıl hapis cezası alan 'Ponzi Arzu'nun avukatı karara itiraz etti: Medya suçlu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 12:34:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Albaraka Türk'ten 24 aya kadar araç finansmanı oranı 0.95 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]