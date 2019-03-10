Albaraka Türk'ten 450 milyon lira tutarlı kira sertifikası halka arzı

Bankanın 325 milyon TL olarak hedeflediği kira sertifikası ihracı, gelen yüksek taleple 450 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bankanın 325 milyon TL olarak hedeflediği kira sertifikası ihracı, gelen yüksek taleple 450 milyon TL olarak gerçekleşti.

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