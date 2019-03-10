Son Dakika Haberleri: Albaraka Türk'ten 450 milyon lira tutarlı kira sertifikası halka arzı

Albaraka Türk'ten 450 milyon lira tutarlı kira sertifikası halka arzı

58 dakika önce

Bankanın 325 milyon TL olarak hedeflediği kira sertifikası ihracı, gelen yüksek taleple 450 milyon TL olarak gerçekleşti.

Albaraka Türk'ten 450 milyon lira tutarlı kira sertifikası halka arzı , System.String[]
Bankanın 325 milyon TL olarak hedeflediği kira sertifikası ihracı, gelen yüksek taleple 450 milyon TL olarak gerçekleşti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:55 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diriliş Ertuğrul'dan Büyük Başarı! İhracatı Arttırdı 1969 Model Otomobili, 10 Yılda 50 Bin Lira Harcayarak İlk Günkü Haline Dönüştürdü

Seçimlere Sayılı Günler Kala Son Anket! 10 Büyükşehirde Kim Önde? Seçim Öncesi Döviz Birikimleri, Cumhuriyet Tarihinin Rekorunu Kırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 13:53:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Albaraka Türk'ten 450 milyon lira tutarlı kira sertifikası halka arzı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]