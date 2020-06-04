Albaraka Türk'ten araç finansmanı kampanyası

Albaraka Türk, araç finansmanında yüzde 0,82'den başlayan kar oranıyla araç satın alma imkanı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, ister sıfır kilometre ister ikinci el araç finansmanında avantajlı oranlarla tüketicilere araç satın alma olanağı sağlıyor.

Kampanya ile 48 aya varan vadelerde yüzde 0,82'den başlayan kar oranıyla araç satın alabilecek olan tüketiciler, aynı zamanda HGS etiketine de ücretsiz sahip olabilecek.

Araç finansmanı kullanacak Albaraka müşterileri, avantajlı kasko tekliflerinden yararlanabilecek ve Otorapor Gold Ekspertiz paketini 450 lira yerine 250 liraya alabilecek.