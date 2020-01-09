Albaraka Türk'ten blokzincirle hızlı ve güvenilir altın transferi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Albaraka Türk'ten blokzincirle hızlı ve güvenilir altın transferi - Son Dakika

Albaraka Türk'ten blokzincirle hızlı ve güvenilir altın transferi

14 dakika önce

Albaraka Türk, Blokzincir Tabanlı Altın Transfer Sistemi (BİGA) projesi kapsamında yaptığı çalışmalarla Türkiye'de finansal alanda bilinen ilk blokzincir ağının kurulmasına öncülük etti.

Albaraka Türk'ten blokzincirle hızlı ve güvenilir altın transferi, System.String[]

Albaraka Türk, Blokzincir Tabanlı Altın Transfer Sistemi (BİGA) projesi kapsamında yaptığı çalışmalarla Türkiye'de finansal alanda bilinen ilk blokzincir ağının kurulmasına öncülük etti.

Şirket açıklamasına göre, Türkiye'nin ilk katılım bankası olan Albaraka Türk, BİGA ile üye bankalar arasında zaman sınırlaması olmaksızın, hızlı ve güvenli şekilde gram altın transferi sağlıyor.

Takasbank tarafından sunulan platform, Albaraka Türk'ün yanı sıra Garanti BBVA, Kuveyt Türk, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım'ın dahil olması ile kuruldu.

Alanında dünyada bir ilk olan Altın Transfer Sistemi'yle entegre çalışan, blokzincir teknolojisi ile geliştirilmiş olan BİGA, fiziki karşılığı bloke altına alınmış ve standartları belirli olan kaydi altının blokzincir teknolojisi kullanılarak transfer işlemlerinin yapılabileceği bir altyapı oluşturmayı amaçlıyor.

Türkiye'nin finansal alanda bilinen ilk blokzincir ağı olan BİGA, halihazırda bankalar arası altın transferine imkan veren sistem ile yakında Albaraka Türk müşterileri, hesaplarındaki kaydi altınları BİGA'ya (Bir Gram Altın) dönüştürerek ağa üye olan bankalar arasında zaman sınırlaması olmaksızın 7/24, hızlı ve güvenli şekilde gram altın transferi sağlayacak.

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:56 Kaynak: AA
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