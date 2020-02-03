Albaraka Türk'ten çalışanlarına "robotik süreç uzmanlığı" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Albaraka Türk'ten çalışanlarına 'robotik süreç uzmanlığı' - Son Dakika Ekonomi

Albaraka Türk'ten çalışanlarına "robotik süreç uzmanlığı"

7 saat önce

Albaraka Türk, son 6 ayda çalışanlarını tekrar eden işleri otomatize edebilecekleri birer RPA (Robotic Process Automation) uzmanına dönüştürdü.

Albaraka Türk'ten çalışanlarına

Albaraka Türk, son 6 ayda çalışanlarını tekrar eden işleri otomatize edebilecekleri birer RPA (Robotic Process Automation) uzmanına dönüştürdü.

Albaraka Türk açıklamasına göre, Robotik Süreç Otomasyonunu hayata geçiren banka, son 6 aydır çalışanlarını da sürece dahil etti.

Albaraka Türk çalışanları, tekrarlı operasyonel işleri robota devrederek, katma değerli işlere odaklanarak verimliliklerini artırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, robotik süreç otomasyonu ve benzeri teknolojileri birer araç olarak gördüklerini ve bu araçları kullanarak çalışanlarının potansiyellerini gerçekleştirebilmeyi amaç edindiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İlk başlarda tüm dünyada olduğu gibi bizim çalışanlarımızda da 'robotlar işimizi elimizden alacak mı' endişesi ve korkusu vardı. Ancak teknolojiyi tabana yayıp onların da bu deneyimin ayrılmaz bir parçası haline gelmesini sağlayınca bu korku cesarete dönüştü ve kendi tekrarlı işlerini otomatize etmenin faydasını görerek bu dönüşümden büyük bir memnuniyet duydular. Aslında robotlar kimsenin ekmeğini elinden almıyor, aksine daha iyiyi hedefleyen ve daha verimli çalışmak isteyen herkesin ekmeğine yağ sürüyor."

Robotik Süreç Otomasyonu eğitimi alan ve kurum içinde "Şampiyon" olarak nitelendirilen Albaraka Türk çalışanları kendi birimlerinin dijitalleşme süreçlerinde aktif rol alıyor. Bu yeni organizasyon modeli ile birlikte Albaraka Türk'te 2019 yıl sonu itibariyle 5 robot, 25 farklı birimde 70 farklı işi düzenli olarak gerçekleştiriyor.

2020 yılı sonunda ise toplam 100 bin saatlik iş gücü kazanımı öngörülüyor.

Albaraka Türk, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:34 Kaynak: AA
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