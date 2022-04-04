Albaraka Türk'ten çocuklara özel Karagöz Hacivat videoları - Son Dakika
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Albaraka Türk'ten çocuklara özel Karagöz Hacivat videoları

04.04.2022 10:12
Albaraka Türk'ten çocuklara özel Karagöz Hacivat videoları

Albaraka Türk, çocuklar için hazırlanan Karagöz Hacivat gölge oyunu video içeriklerini YouTube kanalında yayınlayacak.

Albaraka Türk, çocuklar için hazırlanan Karagöz Hacivat gölge oyunu video içeriklerini YouTube kanalında yayınlayacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, ramazan ayında çocukları unutmadı. Türk kültürünün en önemli ögelerinden Karagöz ve Hacivat, gölge sanatçısı Emre Turanlı tarafından Albaraka Türk destekleriyle dijital dünyaya taşındı.

Karagöz ve Hacivat gölge oyunu videoları, çocukların en çok vakit geçirdiği ve çocuk özelliği ile de kullanılabilen YouTube platformunda Albaraka Türk kanalında paylaşılacak.

Çocuk Fakültesi Kurucu Ortağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Gölge Sanatçısı Emre Turanlı tarafından hazırlanan içerikler ramazan ayı boyunca her gün iftar sonrası saat 20.30'da yayınlanacak. Albaraka Türk destekleriyle yayınlanacak olan Karagöz ve Hacivat gösterileriyle kültür ögelerinin yeni nesillere aktarılması ve dijital dünyada da var olması amaçlanıyor.

Ramazan ayı boyunca öğretici konular işlenecek

Her oyunda farklı bir temanın ve öğretici konunun yer alacağı videolar çocuklara nasihatler veren içerikler sunacak. İçerikler, ramazan ayı boyunca 29 farklı konuya değinecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Gölge Sanatçısı Emre Turanlı, Çocuk Fakültesi Kurucu Ortağı olarak çocuklar için ürettiği içerik ve çalışmalarla tanınıyor.

"Çocuklarımızın kültür ögelerimizi tanımasını önemsiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Müdürü M. Esad Doğanlı, şunları kaydetti:

"Karagöz ve Hacivat kültürel değerlerimizin önemli bir ögesi. Bu denli değerli bir ögeyi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak ise bizlere bir görev oluyor. Albaraka Türk olarak kültür ve sanat dünyasına kattığımız çalışmalar bu görevlerin bir yansıması diyebiliriz. Bu ramazan ayında çocuklarımızı da unutmadık ve onları Karagöz Hacivat dünyasına dijital ortamda bir yolculuğa çıkarmak istedik. Gölge sanatlarının ve çocuk gösterilerinin ülkemizdeki önde gelen isimlerinden Emre Turanlı ile gerçekleştirdiğimiz bu projede ramazan ayı boyunca YouTube'da Karagöz ve Hacivat içerikleri sunacağız. Tüm çocukları ve ebeveynleri her akşam 20.30'da YouTube kanalımıza bekliyoruz."

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Albaraka Türk, Ramazan, Youtube, Karagöz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Albaraka Türk'ten çocuklara özel Karagöz Hacivat videoları - Son Dakika


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