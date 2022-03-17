Albaraka Türk'ten Eflatun Kredi Kartına yönelik çekiliş kampanyası - Son Dakika

Albaraka Türk, kadın müşterilerine özel sunduğu Eflatun Kart için düzenlediği çekiliş kampanyasını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, yeni çekiliş kampanyasının detaylarını paylaştı. Kadın müşterilerin ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetleri tek bir kartta sunan Eflatun Kart, kadın müşterilerine Worldpuan kazanımı, taksitli alışveriş imkanı ve birçok konuda ayrıcalık sunan Asistans Hizmetleri'nden faydalanma imkanı sunuyor.

Albaraka Türk'ün Eflatun Kart sahibi kadın müşterilerine özel düzenlenen çekiliş kampanyasında birbirinden özel hediyeler yer alacak.

8 Mart - 8 Nisan arasında düzenlenen çekilişte 1 adet iPhone 13 128 GB, 20 adet Xiaomi mi Robot 1C Süpürge, 50 adet Xiaomi mi Band 6 akıllı saat hediyelerinden birini kazanma şansı elde edecek.

Çekilişe katılmak için Eflatun Kart sahibi olmak yeterli olacak. Ayrıca çekiliş kampanyası süresince alışveriş yapılması halinde bir çekiliş hakkı daha sağlanacak. Her Eflatun Kart kullanıcısına en fazla 2 çekiliş hakkı sunulacak.

Eflatun Kart Çekilişinde ödül kazanan müşterilerin listesi noter huzurunda halka açık olarak yapılacak çekilişle 28 Nisan tarihinde Albaraka Türk'ün resmi web sitesi üzerinden duyurulacak. ???????