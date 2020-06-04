Albaraka Türk'ten insana ve çevreye dost projeler

Albaraka Türk, Sürdürülebilir Bankacılık Programı kapsamında yaşanabilir bir dünya için tüm paydaşlarıyla birlikte insana ve çevreye duyarlı, ekonomik ve küresel kalkınmaya destek olan projeler üretmeye devam ediyor.

Albaraka Türk açıklamasına göre, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşmayı ana odağına alan banka, başta iklim değişikliğiyle mücadele, toplumsal sorunlara çözüm bulma ve ekonomik büyümeye katkı sağlama konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Çevresel sürdürülebilirlik faaliyetlerini ISO 14001 Çevresel Yönetim Sistemleri kapsamında yürüten Albaraka Türk, sürdürülebilirlik çalışmalarını kurum kültürünün ayrılmaz bir bileşeni olarak görüyor ve bu doğrultuda; Borsa İstanbul (BİST) Sürdürülebilirlik Endeksi, Yeşil Bina Projesi (LEED EBOM), Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Sıfır Atık Projesi gibi daha birçok projeyle sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda ilerliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Çelik, insana ve çevreye duyarlı projeler yürütmenin yanı sıra toplumsal sorumluluklarını her geçen gün artırarak sürdürdüklerini belirterek, başlattıkları değişim hareketi kapsamında doğaya değer katan çalışmaları ile sektöre öncülük etmeye devam ettiklerini ifade etti.

Çelik, 2019 yılında BİST Sürdürülebilirlik Endeksi değerlemesine tabi tutulan şirketler arasında yer aldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Değerleme sonucunda 1 Kasım 2019 tarihi itibarıyla endekse dahil edilen ilk katılım bankası olduk. Genel müdürlük binamızda gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında Leed Yeşil Bina Sertifikası aldık ve Türkiye'nin LEED GOLD sertifikalı ilk genel müdürlük binası unvanına sahip olduk. Dünyanın en kapsamlı ve prestijli çevre projesi olarak kabul edilen Karbon Saydamlık Projesi (CDP) kapsamında 2017 ve 2018 yıllarında C derecesi aldık, 2019 yılında ise bankacılık sektörünün en yüksek skoru olan B derecesini elde ettik.

Bu konudaki çalışmalarımız 2020 yılında da kapsamlı bir şekilde devam edecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin aktif katılımcısıyız. Bugüne kadar yürüttüğümüz çevre politikaları ile yıllık yaklaşık bin 892 ağacın kesilmesini engellerken, 456 bin 289 kwh enerji ve 3 bin 116 metreküp su tasarrufunun yanı sıra 19 bin 670 metreküp sera gazının da doğaya salınımını önledik. Sıfır Atık Projesi'nin kapsamının genişletilmesini gündemimize aldık ve bu çerçevede gerekli çalışmaları yürütüyoruz."