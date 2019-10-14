Son Dakika Haberleri: Albaraka Türk'ten "KOBİ Destek Finansmanı" kampanyası
Son Dakika Ekonomi Albaraka Türk'ten 'KOBİ Destek Finansmanı' kampanyası

Albaraka Türk'ten "KOBİ Destek Finansmanı" kampanyası

2 saat önce

Albaraka Türk, hazırladığı "KOBİ Destek Finansmanı" kampanyası ile yüzde 1,20 kar oranı ve 36 aya varan taksit imkanı ile 150 bin TL'ye kadar finansman desteği sunuyor.

Albaraka Türk'ten

Albaraka Türk, hazırladığı "KOBİ Destek Finansmanı" kampanyası ile yüzde 1,20 kar oranı ve 36 aya varan taksit imkanı ile 150 bin TL'ye kadar finansman desteği sunuyor.

Albaraka Türk'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, banka KOBİ Destek Finansmanı kampanyası hazırladı.

Kampanya kapsamında banka, yüzde 1,20 kar oranı, 36 aya varan taksit imkanı ile 150 bin TL'ye kadar finansman desteği verecek.

Her türlü finansman ihtiyacı için, KOBİ'lerin yanında olan ve onları destekleyen Albaraka Türk, kampanya çerçevesinde Business Kart ve Platinum Kart'ın yanı sıra Logo, Mikro, Uyumsoft ve Bizim Hesap ile birlikte Muhasebe entegrasyonlarını ücretsiz sunuyor.

KOBİ Destek Finansmanı Kampanyası, Türk Lirası para cinsinde ticari kredi kullanacak yeni müşterileri kapsıyor.

Albaraka Türk, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:42 Kaynak: AA
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