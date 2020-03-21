Albaraka Türk'ten koronavirüse karşı önlemler - Son Dakika

Müşterilerine çok zorunlu olmadıkça evlerinde kalmalarını ve şubelere gitmemelerini öneren Albaraka Türk, alışverişlerde öncelikle banka kartı veya kredi kartı kullanmalarında temassız ödemeyi tercih etmelerini, nakit paraya ihtiyaç duyanların ise Albaraka ATM'lerden işlemlerini QR kodla yapmalarını öneriyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen önlemlerle uyumlu şekilde, toplum sağlığı açısından riskleri en aza indirmek adına, bankacılık hizmetlerinde kesintiye gitmeden, çalışanları ve müşterileri için aldığı önlemleri üst seviyeye çıkardı.

Tüm bankacılık fonksiyonlarını kesintisiz sürdürülebilmesi için gerekli alt yapıya sahip olan Albaraka Türk, başta genel müdürlük olmak üzere Türkiye genelindeki tüm şubelerinde hem çalışanlarının hem de müşterilerinin sağlığını ön planda tutarak önlemlerini artırdı.

Albaraka Türk, bu süreçte Albaraka Mobil, Albaraka İnternet Şubesi ve Albaraka ATM'leri üzerinden 7/24 kesintisiz hizmet sunarken, günlük ATM para çekme limitini 5 bin TL'ye çıkardı.

Albaraka ATM'lerinin yanı sıra, PTT Matik'lerden yapılan para çekme ve yatırma işlemlerinden ücret almayan banka, Nöbetçi Transfer hizmeti ile Albaraka mobil ve internet şubesi üzerinden mesai saatlerine bağlı kalmadan hafta sonları da dahil anlaşmalı bankalara Türk Lirası gönderim yaparken, banka şubelerinden hizmet almak isteyenlere ise her türlü hizmeti eksiksiz sunmaya devam ediyor.

Bu arada, müşterilerine çok zorunlu olmadıkça evlerinde kalmalarını ve şubelere gitmemelerini öneren Albaraka Türk, alışverişlerde öncelikle banka kartı veya kredi kartı kullanmalarında temassız ödemeyi tercih etmelerini, nakit paraya ihtiyaç duyanların ise Albaraka ATM'lerden işlemlerini QR kodla yapmalarını öneriyor.

Öte yandan, genel müdürlük çalışanları 16 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan erişim modeliyle evden çalışma sistemine başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan risk grubunda bulunan çalışanların izin kullanmalarına imkan verildi. Genel müdürlük, şube ve ofisler, ortak kullanım alanları, servis ve hizmet araçları dezenfekte edildi. Bu işlemlere Sağlık Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda devam edilecek.

Ayrıca, çalışanlar için her türlü temel sağlık malzemeleri temin edildi. Belirlenen kurallara uyulması için talimatlar artırılarak, hizmet sağlayıcı firmalar da gerekli önemleri almaları için bilgilendirildi.