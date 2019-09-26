Son Dakika Haberleri: Albaraka Türk'ten umre finansmanı kolaylığı
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Albaraka Türk'ten umre finansmanı kolaylığı

2 gün önce

Albaraka Türk, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen umre turlarına özel vade farksız 3 taksit imkanı sunuyor.

Albaraka Türk'ten umre finansmanı kolaylığı, System.String[]

Albaraka Türk, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen umre turlarına özel vade farksız 3 taksit imkanı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, kutsal toprakları ziyaret etmek isteyenlere ödeme kolaylığı sağlayan "Umre Finansmanı Kampanyası" başlattı.

Albaraka Türk kampanya çerçevesinde kutsal toprakları ziyaret etmek için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen umre turlarına katılan vatandaşlara, vade farkı ve tahsis ücreti olmaksızın 3 taksit imkanı sunuyor.

Yüzde 40'ı peşin, kalanı 3 eşit taksite bölme imkanı

Umre Finansmanı Kampanyası'na, umre programının dönemini, fiyatını ve konaklama tipini gösteren "Tur Güvenlik Kodu" ile bütün Albaraka Türk şubelerinden başvuru yapılabiliyor. Umre bedelinin en az yüzde 40'ını peşin olarak yatıran vatandaşların, geri kalan tutarı vade farkı ve tahsis ücreti ödemeden 3 eşit taksite bölme fırsatı bulunuyor.

Turkcell iş birliği ile "Hicaz Kart" sahiplerine özel iletişim fırsatı

Dünyanın en iyi katılım bankası olma vizyonuyla müşterilerinin ihtiyaçlarına odaklanan Albaraka Türk, finansmanın yanında iletişim alanında da kolaylıklar sağlıyor.

Bu kapsamda Turkcell ile iş birliği gerçekleştiren Albaraka Türk, Hicaz Kart sahiplerine kutsal toprakları ziyaret ederken iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak olan Hac/Umre paketine sadece 59 TL'ye sahip olabilme fırsatı sunuyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Albaraka Türk, Umre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:44 Kaynak: AA
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