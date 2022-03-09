Albaraka Türk'ün 2021 net konsolide grup dönem karı 942.5 milyon TL'ye ulaştı - Son Dakika
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Albaraka Türk'ün 2021 net konsolide grup dönem karı 942.5 milyon TL'ye ulaştı

09.03.2022 09:34
Albaraka Türk'ün 2021 net konsolide grup dönem karı 942.5 milyon TL'ye ulaştı

Albaraka Türk'ün 2021 yılı net konsolide grup kar rakamı, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 203 oranında artarak 942.5 Milyon TL olarak açıklandı.

Albaraka Türk'ün 2021 yılı net konsolide grup kar rakamı, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 203 oranında artarak 942.5 Milyon TL olarak açıklandı.

Albaraka Türk, konsolide dönem kar rakamlarını KAP'a bildirerek açıkladı. Açıklamaya göre, Albaraka Türk, 2021 net konsolide grup karında yüzde 203 artış göstererek 942.5 Milyon TL kara ulaştı. Bir önceki dönemde banka 311.1 Milyon TL net konsolide grup karı açıklamıştı.

2021 yılında toplam aktiflerini yüzde 58 artıran Albaraka Türk, aktiflerini 110 Milyar TL'ye çıkardı. Toplanan fon rakamını 91.2 Milyar TL'ye yükselten banka, bu başlıkta da yüzde 77 büyüme gerçekleştirdi. Toplam öz kaynaklar ise 4.3 milyardan yüzde 54 oranında artış göstererek 6.7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Banka'nın yaptığı açıklamaya göre 2021 yılsonu itibariyle toplam kredi büyüklüğü 59.3 milyar TL'ye ulaşırken bu tutar 2020 yılının aynı döneminde 42 milyar TL idi.

ÖNEMLİ RAKAMLARA ULAŞTIK

Net konsolide dönem karına ilişkin konuşan Albaraka Türk Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Malek Khodr Temsah, "2021 net konsolide grup kar rakamlarımızı bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na sunduk. Albaraka Türk olarak geçirdiğimiz bu verimli yılı yüzde 203 artış gösteren kar oranıyla tamamladık. Bu oranla birlikte 942.5 Milyon TL'lik net konsolide kar sağladık. Yalnızca konsolide kar oranlarımızda değil aktiflerimizde, toplanan fonlarımızda, kullandırdığımız fonlarda ve özkaynaklarımızda da önemli rakamlara ulaştık. 2021 yılında 110 Milyar TL'lik toplam aktife, toplanan fonlarımızda ise 91.2 Milyar TL'ye eriştik. Toplam özkaynaklarımız da bir önceki dönem rakamı olan 4,3 milyar TL'den yüzde 54 oranında artarak 6.7 milyar TL olarak gerçekleşti. Bir önceki yılı pandemi gölgesinde geçirmemizin ardından 2021 yılının Albaraka Türk için önemli bir büyüme yılı olduğunu görüyoruz" dedi.


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Albaraka Türk'ün 2021 net konsolide grup dönem karı 942,5 milyon liraya ulaştı Albaraka Türk'ün 2021 net konsolide grup dönem karı 942,5 milyon liraya ulaştı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Albaraka Türk'ün 2021 net konsolide grup dönem karı 942.5 milyon TL'ye ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Albaraka Türk'ün 2021 net konsolide grup dönem karı 942.5 milyon TL'ye ulaştı - Son Dakika
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