Albaraka Türk'ün "Dua Vakti" sergisi ziyarete açıldı - Son Dakika
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Albaraka Türk'ün "Dua Vakti" sergisi ziyarete açıldı

01.04.2022 18:17
Albaraka Türk'ün "Dua Vakti" sergisi ziyarete açıldı

Albaraka Türk öncülüğünde gerçekleşen "5. Uluslararası Albaraka Türk Hat Yarışması"nın ödül alan eserleri Taksim Camisi Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

Albaraka Türk öncülüğünde gerçekleşen "5. Uluslararası Albaraka Türk Hat Yarışması"nın ödül alan eserleri Taksim Camisi Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

"Dua Vakti" adlı sergide, uluslararası hat sanatçılarına ait 16 eser sergileniyor.

Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Taksim Camisi'nin bir sanat eseri olduğunu, mimarisi, renkleri ve estetiği ile ihtişamlı bir yapı olduğunu söyledi.

Caminin alt katındaki salonda ikinci sergiyi açtıkları için mutluluklarını dile getiren Demircan, "Bu vesileyle Albaraka Türk'e böylesine güzel bir yarışmanın neticelerini sundukları için teşekkür ediyorum." dedi.

Serginin açılışından sonra AA muhabirine açıklamada bulunan Uğur Derman da ramazan ayı öncesinde Taksim Camisi'ne gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "İslam'ın güzelliklerinin en önde gelenlerinden bir dal olan hat sanatıyla bu güzel mekanı buluşturmanın huzuru içerisindeyiz. Jürisine naçizane katıldığım bu eserlerin bazı dallarda gelen yazıları nasıl sıralayacağımıza dair uzun tereddütler yaşadık." diye konuştu.

Derman, sergide yer alan eserlerin, hüsnü hat konusunda döneminin en güzel örnekleri arasında gösterilebileceğine dikkati çekerek, "Daha önce hiç duymadığım yetenekli pek çok sanatçı tanıdım. Mesela Endonezya'dan bir katılımcı vardı, Osmanlı hattına merak sarmış. Sanırım eserleri edinerek, onlara bakarak (hat sanatını) öğrenmiş." değerlendirmesinde bulundu.

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz ise hat sanatının mana ile estetiği buluşturduğuna vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Albaraka Türk olarak biz bu bakış açısıyla, 20 yıla yakın bir süredir hat sanatını destekliyoruz. Başta hat sanatı olmak üzere tezhip, minyatür, çini ve ebru gibi İslam sanatlarının korunması, tanıtılması, bu sanatlara olan ilginin artırılması ve sanat ustalarının desteklenmesini önemsiyoruz. Dünyanın dört bir yanından ABD, Rusya, İspanya, Bosna Hersek, Mısır da dahil olmak üzere 16 ülkeden 200'e yakın eser katılım sağlıyor. İslam sanatlarında usta isimlerden oluşan jüri üyelerimizin hassas değerlendirmeleri sonucunda ödüle layık görülen bu eserleri koleksiyonumuza katmaktan ve öncesinde seyrinize sunmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz."

Açılışa, İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, tezhip sanatı ustası ve araştırmacı Prof. Dr. Fatma Çiçek Derman'ın yanı sıra pek çok sanatsever katıldı.

Dua temalı sergi, ramazan ayı boyunca ziyaret edilebilecek.

Albaraka Türk'ün Dua Vakti sergisi ziyarete açıldı
Albaraka Türk'ün Dua Vakti sergisi ziyarete açıldı
Albaraka Türk'ün Dua Vakti sergisi ziyarete açıldı
Albaraka Türk'ün Dua Vakti sergisi ziyarete açıldı

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Albaraka Türk, Taksim, İslam, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Albaraka Türk'ün 'Dua Vakti' sergisi ziyarete açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Albaraka Türk'ün "Dua Vakti" sergisi ziyarete açıldı - Son Dakika
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