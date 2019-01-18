Albaraka Türk, Western Union Mobil Uygulamasını Türkiye'de Sunan İlk Banka

Albaraka Türk, Western Union mobil uygulamasını uçtan uca ve tam entegre olarak Türkiye'de sunan ilk banka oldu.

Albaraka Türk, Western Union mobil uygulamasını uçtan uca ve tam entegre olarak Türkiye'de sunan ilk banka oldu.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka, dünyanın en iyi katılım bankası olma vizyonu doğrultusunda önemli adımlar atıyor.



Western Union mobil uygulamasını uçtan uca ve tam entegre olarak Türkiye'de sunan Albaraka Türk, Google Play ve App Store'da kullanıma sunulan Western Union mobil uygulaması sayesinde, müşterilerine şubeye gelmeden önce işlem detaylarını uygulama üzerinden oluşturabilmesi imkanı sağlıyor.



Tekrar form doldurma zahmetine katlanılmadan, uygulama üzerinden başlatılan işlemlerin Albaraka Türk'ün 229 şubesinden birinde tahsilat/ödeme yöntemi ile sonuçlandırılabilmesi ile müşteriler zamandan tasarruf edebiliyor.



Western Union mobil uygulamasının yaygınlaştırılması çalışmalarını da Western Union ile birlikte yürüten Albaraka Türk, uygulamayı kullanan müşterilerine özel avantajlı ürün fiyatları ve tüketicilerin ilgisini çekecek diğer çeşitli avantajlar da sunacağı bilgisini verdi.

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