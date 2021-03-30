Albaraka Türk Yönetim Kurulu Başkanı Abdulmalek görevinden ayrıldı - Son Dakika

Albaraka Türk Yönetim Kurulu Başkanı Abdulmalek görevinden ayrıldı
30.03.2021 19:15
Albaraka Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkan Adnan Ahmed Yusuf Abdulmalek görevinden ayrıldı.
Albaraka Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkan Adnan Ahmed Yusuf Abdulmalek görevinden ayrıldı.
Albaraka Türk'ün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini 2005 yılından beri sürdürmekte olan Sayın Adnan Ahmed Yusuf Abdulmalek, 30 Mart 2021 itibarıyla Bankamızdaki görevlerinden istifaen ayrılmıştır." denildi.
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