Albatros'u, Millet Parkı Olarak Değerlendireceğiz"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Büyükçekmece'ye başkan seçilmesi halinde Albatros sahil alanını, millet parkı olarak taçlandıracaklarını belirtti.

Büyükçekmece'de seçim çalışmalarını sürdüren Uysal, MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.



Yaklaşık bir saat süren ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Uysal, İstanbul'da yerel seçimlere Cumhur İttifakı ile gidildiğini, iki partinin birlikte hareket ettiğini söyledi.



Uysal, "Seçimlerde birlikte hareket edeceğiz. İki parti olarak neler yapabiliriz, nasıl bir çalışma yapabiliriz, onun düşüncesi içerisindeyiz. Bu çerçevede MHP İlçe Başkanımızı ziyarete geldik. Bundan sonraki süreçte de, seçim süresi boyunca da inşallah birlikte çalışmaları yürüteceğiz. AK Parti İlçe Başkanımız, MHP İlçe Başkanımız ve mahalle başkanlarımızla çalışmaları yürüteceğiz." diye konuştu.



Büyükçekmece'de tam olarak sahaya inmediklerini ama her gün mahalleleri gezerek seçim irtibat büroları açtıklarını vurgulayan Uysal, şöyle devam etti:



"Daha yeni yeni ısınıyoruz. Esnafımız ve vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bu güne kadar gördüğümüz manzara güzel. Özellikle karşılaşıp sohbet ettiğimiz insanların tamamı, Büyükçekmece'de bir değişim istiyor. Halk aksayan, geç kalan hizmetlerin bir an önce gelmesi adına gerçekten büyük beklenti içinde. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Büyükçekmece'den aday gösterilmem beklentileri ümide çevirmiş vaziyette. Büyükçekmeceliler bizden çok şey bekliyor. Konuştuğumuz herkes bunu söylüyor."



"Ortak çalışmalar yapacağız"



Bir gazetecinin, "MHP ile birlikte ortak miting düşünüyor musunuz?" sorusuna Uysal, "Bu, İstanbul çerçevesinde değerlendirilecek bir şey. Büyükçekmece'de daha ziyade ortak çalışmalar yapacağız. Eğer bölgesel mitingler organize edilirse, onu da yapacağız. Meydan toplantılarını birlikte yapabiliriz. Biraz da mahallelerden gelen taleplere göre şekillendireceğiz. Biz her şeye hazırız. İlçe başkanlarımız, aday olarak şahsım, teşkilatımız bizden hangi çalışmayı talep ederse, vatandaşlarımız bizi nerede görmek isterse oralarda çalışmalara devam edeceğiz." yanıtını verdi.



Mevlüt Uysal, buradaki açıklamasının ardından, sahildeki esnafla Rizeliler Derneği'nde bir araya geldi.



Esnafın dertlerini dinleyen Uysal, Büyükçekmece'deki Albatros Parkı'nın bir bölümüne rezidans ve otel yapımını sağlayacak olan imar planı değişikliğinin mahkeme tarafından iptal edildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Biz geldiğimiz zaman zaten bu projenin durması için elimizden geleni yapacaktık. Ancak bunun mahkeme kararıyla durdurulması, İstanbul için, Büyükçekmece için hayırlı olmuştur. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Millet Parkı Projesi' var. Biz gelirsek Albatros sahil alanını millet parkı ile taçlandıracağız. Belki mahkeme iptal kararı vermemiş olsaydı zorlanabilirdik ancak mahkemenin iptal kararı vermiş olması işimizi kolaylaştırdı. Albatros Park alanını, biz geldiğimiz zaman imara açılmaya çalışan bölümünü millet parkı olarak değerlendireceğiz."



"Gençler, vakitlerini verimli geçirecekleri alanlara sahip olacak"



Bir vatandaşın başkan seçilmesi halinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında neler yapacağını sorması üzerine Uysal, şunları söyledi:



"Yeşilay ile İstanbul'da her türlü bağımlılıkla mücadele edilecek 4 ayrı Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) kuruyoruz. Bunlardan bir tanesi de Büyükçekmece'de olacak. Önemli olan gençlerimizin uyuşturucuyla tanışmalarının önüne geçmektir. İnşallah biz buraya hizmet belediyeciliğini getirdiğimizde gençlerimizin boş vakitlerini değerlendirecekleri spor salonları, kültür alanları yapacağız. Böylece gençlerimiz vakitlerini çok daha verimli geçirecekleri alanlara sahip olacaklar."



AK Parti'nin Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, seçim çalışmaları kapsamında, Büyükçekmece Tepecik Erzurumlular Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde Dadaşlar ile de bir araya geldi.

